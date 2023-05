Zatrzymanie 9 poszukiwanych w Zabrzu

W miniony weekend policjanci z zabrzańskiej komendy zdołali zatrzymać 9 poszukiwanych osób, w tym dwie, które były poszukiwane listem gończym. Wszyscy zatrzymani to osoby, które miały na swoim koncie nakaz odbycia kary pozbawienia wolności. Dzięki skrupulatnej pracy policjantów i działań prowadzonych przez cały czas, udało się odnaleźć i zatrzymać osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości.

Zatrzymania dokonane przez policjantów z zabrzańskiej komendy to efekt codziennej pracy, jaką podejmują funkcjonariusze na co dzień. W ramach swoich działań, policjanci stale sprawdzają osoby, z jakimi mają do czynienia, a także prowadzą czynności zmierzające do zatrzymywania poszukiwanych. Większość z zatrzymanych to osoby, które w przeszłości wielokrotnie naruszały prawo, a które skazane zostały prawomocnym wyrokiem. Zgodnie z wyrokiem, powinny odbywać kary pozbawienia wolności, jednakże nie zgłosiły się one do zakładów karnych i zdecydowały się ukrywać przed wymiarem sprawiedliwości.

W przypadku, gdy do zabrzańskiej komendy wpływa list gończy lub nakaz odbycia kary, policyjni poszukiwacze rozpoczynają czynności zmierzające do ustalenia miejsca pobytu i zatrzymania poszukiwanego. Zdarza się, że taki proces poszukiwań trwa kilka godzin lub nawet kilka lat. Poszukiwani starają się ukryć miejsce swojego pobytu, często z pomocą najbliższych i znajomych. Niektórzy uciekają nawet za granicę, gdzie ukrywają się na wiele lat.

źródło: Policja Zabrze