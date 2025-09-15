Jak ocenić wydajność karty graficznej i wybrać ją do swoich potrzeb?

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 5:48 pm• Ciekawostki

~ artykuł sponsorowany

Za prawidłową pracę komputera odpowiadają wszystkie jego podzespoły, które jednak z biegiem czasu tracą na wydajności. Jak sprawdzić, czy Twoja karta graficzna działa prawidłowo i co zrobić, aby spełniała Twoje oczekiwania?

Zanim zaczniesz wymieniać kartę graficzną

Masz wrażenie, że grafika w Twojej grze nie prezentuje się tak, jak powinna, że czegoś jej brakuje, a same klatki ładują się jakby wolniej? Może się okazać, że jest to wina karty graficznej, jednak zanim wymienisz ją na nową, np. RTX 5050, sprawdź najpierw jaka jest wydajność obecnej karty. Wówczas będziesz miał pewność, że problem jest spowodowany przez nią, a nie chociażby przez płytę główną czy procesor.

W systemie Windows wydajność dotychczasowej karty możesz sprawdzić dzięki wbudowanemu narzędziu, jakim jest DxDiag, albo możesz skorzystać z jednego z profesjonalnych oprogramowań. Każde z nich dostarczy wielu istotnych informacji o pracy karty, które następnie należy porównać z wartościami, które dostępne są w sieci. Jeśli wartości uzyskane podczas testu są poniżej tych, które podał producent, oznacza to, że kartę należy wymienić.

Na co zwrócić uwagę wybierając kartę graficzną

Pamiętaj, że to właśnie dzięki karcie graficznej, na Twoim monitorze wyświetlany jest obraz, dlatego też od niej zależy, jakiej będzie on jakości. W większości przypadków, do codziennej pracy z komputerem wystarczy zintegrowana karta graficzna, a więc ta, która już się w nim znajduje. Może się jednak okazać, że do bardziej zaawansowanych działań, jak wymagające gry czy oglądanie filmów, lepiej będzie zainwestować w dedykowaną kartę, chociażby RTX 5060.

Zanim jednak zdecydujesz się na konkretny model karty graficznej, powinieneś wziąć pod uwagę, takie parametry, jak: rodzaj i ilość pamięci RAM, taktowanie rdzenia, czy typ procesora graficznego. Nie mniej ważne będą również typy złączy wyjścia i zasilania, jak również wymiary samej karty graficznej, ponieważ musi ona pasować w miejsce, które zostało dla niej przygotowane.

Na co jeszcze zwrócić uwagę, wybierając kartę graficzną?

Do codziennej pracy na komputerze czy przeglądania zdjęć, w zupełności powinna wystarczyć karta graficzna posiadająca 8 GB pamięci RAM. Jeśli jednak grasz w bardziej wymagające gry, możesz potrzebować propozycji z większą ilością GB, takiej jak np. RTX 5060 Ti, wówczas 16 GB pozwoli na spokojne korzystanie z takich propozycji, bez zacinania czy gorszego obrazu.

Wybierając kartę graficzną, powinieneś również zwrócić uwagę na zużycie energii i chłodzenie. To ostatnie jest ważne, ponieważ dzięki niemu wydłuża się żywotność wszystkich komponentów, jak również działają one stabilniej pod obciążeniem. Wybór karty graficznej nie jest łatwy, dlatego warto poświęcić trochę czasu na dokładne zapoznanie się z jej parametrami, sprawdzenie, czy będzie działała z pozostałymi elementami Twojego komputera, jak i zastanowienie się, czego konkretnie od niej oczekujesz i jakim zadaniom będzie miała sprostać.

