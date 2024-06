Jak odnieść sukces w nauce języka angielskiego?

Napisane przez mikolajczarnecki• 2:50 pm• Ciekawostki

Uczyłeś się już angielskiego, ale nie przyniosło o większych efektów? A może jeszcze nie miałeś okazji rozpocząć nauki? Niezależnie od Twoich doświadczeń, przygotowaliśmy dla Ciebie kilka porad, które mogą sprawić, że będziesz sprawniej opanowywać kolejne partie materiału!

Szkolne nauki są nieefektywne?

Zacznijmy od tego, że nauka w szkole mogła sprawić, że utrwaliłeś w sobie błędne przekonanie o angielskim. Niestety, praktyka pokazała, że tradycyjne metody uczenia się języka angielskiego nie sprawdzają się u wielu osób. Wynika to z tego, że klasyczne sposoby polegają na uczeniu się pewnych rzeczy na pamięć, podczas gdy większe korzyści przynosi nauka poprzez ciągłe mówienie. Jeśli Czasowniki Modalne lub któryś z czasów był dla Ciebie przeszkodą nie do przeskoczenia, to być może wynikało to z nieodpowiednich metod. Nie czuj się więc winny!

Mówienie to podstawa

W nauce angielskiego istotne jest to, aby jak najszybciej zacząć mówić. W zasadzie powinno się to robić od samego początku, nawet wówczas, gdy nie ma się jeszcze pokaźnej bazy słówek. Przykładem może być Metoda Aktywnego Mówienia, która pokazuje, że uczenie się poprzez mówienie jest bardzo efektywne, a do tego sprawia, że później nie masz bariery językowej i nie boisz się odezwać do obcokrajowca. Co ciekawe, w przypadku tej metody zajęcia trwają jedynie 15-minut, za to odbywają się każdego dnia, dzięki czemu możesz pracować nad swoją dyscypliną.

Znajdź odpowiednią motywację

W życiu ważna jest motywacja. Dlatego znajdź jak najwięcej argumentów za tym, że nauka angielskiego jest w Twoim przypadku przydatna. Mogą to być rzeczy związane z Twoją wymarzoną pracą, hobby, podróżami lub dostępem do informacji.

Następnie określ, na jakim poziomie aktualnie się znajdujesz. Oceń, w jakich aspektach czujesz się silny, a które będą wymagać od Ciebie większej uwagi. To pomoże Ci w stworzeniu odpowiedniego planu nauki.

Zaplanuj swoją naukę

Kolejnym krokiem będzie stworzenie odpowiedniego planu. Najlepiej będzie, jeśli do angielskiego będziesz zasiadał codziennie, choćby na kilkanaście minut. Pamiętaj, żeby zawrzeć w nim rzeczy związane z mówieniem! Może być to na przykład odbycie krótkiej rozmowy ze znajomym i opowiedzenie mu o swoim dniu lub obowiązkach w pracy.

Mniej, ale wytrwale

Staraj się również nie narzucać na siebie zbyt dużej presji. Ambicja jest w porządku, ale w momencie, gdy Twoje plany zaczną Cię przytłaczać, to będzie to znak, że coś poszło nie tak. Ustal więc realne do realizacji założenia, co będzie mogło Cię dodatkowo motywować.

Ważna jest także systematyczność. Z tego powodu regularnie zasiadaj do nauki. Staraj się również otaczać angielskim, aby mieć z nim możliwie jak najczęstszy kontakt. Może mieć to nawet miejsce podczas Twojego czasu na relaks. Gdy włączysz następnym razem film na platformie streamingowej, uruchom go w języku angielskim z polskimi napisami. Dzięki temu będziesz mieć okazję do osłuchania się z różnymi dialektami.

Efektywna nauka jest jak najbardziej możliwa. Istotne jest natomiast to, abyś znalazł takie metody nauki, które będą sprawdzać się w Twoim przypadku. Nie bój się eksperymentować!

