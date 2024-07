Napisane przez mikolajczarnecki• 3:21 pm• Ciekawostki

~ artykuł sponsorowany

Mimo obecnego minimalizmu panującego we wnętrzach pusta ściana w pokoju nie prezentuje się dobrze. Mamy jednak kilka sposobów na to, aby ją zapełnić. Oto nasze pomysły!

Półki i półeczki

Nie wiesz, jak zagospodarować pustą ścianę w pokoju? Zainwestuj w półki. To naprawdę dobry pomysł, tym bardziej, gdy dysponujesz wnętrzem o niewielkim metrażu. Montując jedną lub kilka półek na ścianie tworzysz miejsce do przechowywania książek oraz innych bibelotów.

Na szerokich półkach możesz również umieścić zwisające rośliny doniczkowe na przykład bluszcze lub kaktusy. Dzięki zielonym roślinom ożywisz wnętrze i wprowadzisz do niego naturalny akcent, który świetnie komponuje się z surowością drewna.

Lustro

Fakt, że w lustrze zawieszonym na ścianie odbija się część pokoju, wcale nie jest wadą, ale zaletą. Szklana tafla pięknie prezentuje się wyeksponowana na ścianie salonu, jadalni, czy sypialni. Nie tylko przeglądniesz się w niej przed wyjściem. Lustro optycznie powiększa przestrzeń, dodaje mu blasku i sprawia, że prezentuje się okazalej, niż w rzeczywistości. Ten trik zastosować możesz w małych pokojach.

To, na jakie lustro się zdecydujesz, zależy od twoich indywidualnych preferencji. Jednak modele masywne z grubą ramą, dobrze prezentują się we wnętrzach utrzymanych w stylu glamour i tradycyjnych. Natomiast minimalistyczne lustra pozbawione ram, bądź z cienką obwódką, to dodatek do industrialnych i loftowych aranżacji.

Fotoobraz na ścianie

Fotoobraz to wybrana przez ciebie fotografia wydrukowana na specjalnym płótnie i oprawiona w ramę. Jest to znakomity dodatek wnętrzarski na pustą ścianę w pokoju reprezentatywnym – salonie czy w jadalni.

Decydując się na zamówienie fotoobrazu, możesz wybrać dowolne zdjęcie ze swojej galerii w smartfonie czy z lustrzanki. Może to być fotka przedstawiająca ukochanego czworonoga, ciebie i twoją drugą połówkę czy portret rodzinny.

Galeria ze zdjęć

Jeśli nie fotoobraz to może mini galeria ze zdjęć? To nie tylko pomysł na pustą ścianę na klatce schodowej, ale również przestrzeń nad kominkiem w salonie czy w jadalni obok stołu. Wybierz kilka lub kilkanaście zdjęć. Wywołaj je i kup ramki na zdjęcia. Tak oto przygotowane fotorgrafie pozawieszaj na ścianie.

Wolisz coś oryginalniejszego? Zamiast standardowych ramek na zdjęcia pozawieszaj fotografie klamerkami na rozwieszonym sznurku. Obok takiej galerii nikt nie przejdzie obojętnie.

Duży zegar

Przysłowie mówi, że szczęśliwi czasu nie liczą. To prawda, ale na pustej ścianie w pokoju może zagościć duży zegar. Tutaj również masz szerokie pole do popisu. Możesz postawić na olbrzymi zegar z metalowymi wskazówkami i tarczą. To świetny dodatek do wnętrz loft.

W pomieszczeniach glamour sprawdzi się zegar w kolorze złotym bądź srebrnym. Z kolei we wnętrzach nowoczesnych pomyśl nad czasomierzem z naklejonymi na ścianę cyframi. Aby go zamontować, nie potrzebujesz dodatkowych narzędzi.

Jak sam widzisz, istnieje mnóstwo pomysłów, jak zagospodarować pustą ścianę. Zdjęcia, plakaty, fotoobrazy czy zegar to tylko niektóre z nich.

