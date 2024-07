Jaką altanę ogrodową wybrać?

Napisane przez mikolajczarnecki• 1:53 pm• Ciekawostki

Altana ogrodowa to element małej architektury, który może spełniać różne funkcje. Zapewnia domownikom komfortową przestrzeń do wypoczynku, podnosi walory estetyczne i użytkowe ogrodu oraz daje schronienie przed wiatrem, deszczem i palącym słońcem. Jaka konstrukcja najlepiej sprawdzi się w Twoim ogrodzie?

Obecnie dużą popularnością cieszą się drewniane altany ogrodowe. Modele wykonane z drewna wyróżniają się trwałą i odporną na czynniki atmosferyczne konstrukcją oraz wyjątkowo atrakcyjną estetyką. Altany drewniane mogą mieć różny kształt, kolor i sposób wykończenia. Jak wybrać konstrukcję, która doskonale posłuży Ci przez lata?

Drewniane altany ogrodowe – poznaj ich zalety

Drewniane altany łatwo można dopasować do każdego ogrodu niezależnie od tego, w jakim stylu został urządzony. Do ich produkcji używa się wysokiej jakości drzewa sosnowego, zaimpregnowanego drewnochronem. Dach drewnianej altany jest pokryty gontem bitumicznym, który posiada wysoką wytrzymałość i dużą elastyczność. Konstrukcja jest solidna, stabilna i bez problemu można ją modyfikować, aby jak najlepiej odpowiadała potrzebom użytkowników.

Altany do ogrodu wykonane z drewna zapewniają domownikom upragniony cień. Będzie to idealne miejsce do zorganizowania spotkania z bliskimi, letniego grilla lub romantycznej kolacji. Drewno jest bardzo przyjemne w odbiorze, dzięki czemu korzystnie wpływa na wygląd ogrodu i panującą w nim atmosferę. Drewniana altana szczególnie pięknie prezentuje się w otoczeniu bujnej zieleni. Dlatego wiele osób decyduje się ozdobić altanę kwiatami. W zacienionym miejscu dobrze sprawdzają się bluszcze, hortensje i przywarki. Ciekawym wyborem będą także wiciokrzewy i powojniki.

Altany do ogrodu – dostępne rodzaje

Altany z drewna najczęściej występują w wersji czterokątnej, prostokątnej, sześciokątnej lub ośmiokątnej. Konstrukcja może mieć wejście z jednej strony lub z dwóch, a nawet trzech stron. W ofercie znajdziesz również przestronne altany ogrodowe z domkiem. Jest to pomieszczenie gospodarcze, w którym można trzymać wszystkie niezbędne sprzęty i akcesoria, takie jak: rower, kosiarka, narzędzia, grilla czy zestaw mebli ogrodowych.

Nowoczesne altany do ogrodu mogą mieć konstrukcję otwartą, zamkniętą lub częściowo zamkniętą. W efekcie bez problemu dopasujesz rodzaj osłony do swoich indywidualnych potrzeb. Altany otwarte nie izolują domowników od ogrodu, dzięki czemu przebywanie w nich jest wyjątkowo przyjemne. Altany zamknięte i częściowo zamknięte to dobry wybór dla osób, które chcą korzystać z ogrodu również w chłodniejsze dni. Drewniane ścianki boczne doskonale zabezpieczają przed wiatrem i zapewniają komfort cieplny o każdej porze roku. Niektóre altany są ograniczone balustradami lub kratownicami, które możesz obsadzić kwiatami. Balustrady to świetne rozwiązanie dla rodzin z małymi dziećmi.

Do drewnianej altany z łatwością wybierzesz wygodne meble ogrodowe. W takim miejscu spędzisz wyjątkowy czas z rodziną lub przyjaciółmi. Jest to doskonała opcja dla osób, które uwielbiają przebywać w ogrodzie i chcą, aby to miejsce było absolutnie wyjątkowe.

