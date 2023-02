Jaki splot łańcuszka jest najmocniejszy?

Chętnie nosisz złotą biżuterię, ale obawiasz się przypadkowego zerwania łańcuszka? Wysokiej jakości biżuteria powinna być jednocześnie trwała. Wystarczy więc wybrać łańcuszek o silnym splocie, by cieszyć się jego pięknem przez długi czas. W poniższym artykule przedstawimy kilka typów popularnych łańcuszków wraz z ich przeznaczeniem.

Celebrytka – siła pod pozorami delikatności

Jednym z najmodniejszych łańcuszków są celebrytki. Urzekają one subtelnością i gustownym połączeniem elementów ozdobnych. Złote łańcuszki celebrytki mają najczęściej splot typu ankier. Ogniwa celebrytek składają się z pojedynczych elementów o owalnym lub okrągłym kształcie. Nazwa splotu pochodzi od angielskiego słowa „anchor” oznaczającego kotwicę. Gdy przyjrzysz się bliżej splotowi popularnych celebrytek, zauważysz podobieństwo do łańcuchów kotwicowych stosowanych w statkach. Pomimo niepozornego wyglądu splot ten jest dość silny, musi bowiem utrzymać ciężar dodatkowych zawieszek i ozdób, którymi wyróżniają się celebrytki.

Łańcuszki o klasycznym splocie

Oprócz splotu ankier, w sklepach jubilerskich możemy podziwiać także inne łańcuszki. Wiele z nich znakomicie prezentuje się solo, inna natomiast pięknie wyglądają w połączeniu z zawieszkami. Popularne łańcuszki to między innymi niezwykle kobiece singapurki o skręconym splocie przypominającym strukturę kwasu DNA. Pięknie odbijają światło i zazwyczaj są dość szerokie. Równie atrakcyjnie prezentują się łańcuszki typu lisi ogon, rollo czy kordel. Kobiety o wyrafinowanym guście chętnie sięgają po złote łańcuszki damskie Gucci. Ich gruby efektowny splot sprawia, że są nie tylko piękne, ale także bardzo trwałe.

Pancerka – luksusowa i trwała ozdoba

Łańcuszek pancerka, jak sama nazwa wskazuje, charakteryzuje się mocnym i odpornym na zniszczenia splotem. Co ważne, biżuteria ta ma w sobie wiele wdzięku. Zbudowana ze spłaszczonych ogniw pancerka zachwyca oryginalnością. Jest to biżuteria, której elegancję i szyk wykorzystasz przy różnych okazjach. W zależności od upodobań możesz połączyć ją z efektowną zawieszką lub nosić solo. W każdej wersji przyciąga uwagę i wzbudza podziw. Uniwersalny charakter i solidność pancerki sprawia, że jest to model chętnie wybierany przez kobiety w każdym wieku.

Jaki splot do zawieszek?

Aby zawieszka dobrze wyglądała, dobierz łańcuszek o szerokości nieprzekraczającej 3 mm. W ten sposób nie zaburzysz proporcji, a wisząca ozdoba stanie się atrakcyjnym dopełnieniem łańcuszka. Wyjątkiem od tej zasady mogą być oryginalne połączenia, np. szerokiej pancerki z ozdobną monetą.

Do zawieszek sprawdzą się wszystkie wymienione już klasyczne sploty łańcuszków. Zwróć też uwagę na wagę łańcuszka, która powinna być zbliżona do ciężaru zawieszki. W ten sposób zadbasz o estetykę kompletu i jego trwałość. Delikatna żmijka pięknie wygląda z subtelną złotą zawieszką. Natomiast efektowny wisior pasuje do łańcucha o grubszym splocie, np. gucci.

Najmocniejsze sploty łańcuszków to zdecydowanie gucci i pancerka. Możesz jednak bez obaw sięgnąć po inne typy łańcuszków. Przemyślany dobór dodatków pomoże Ci ograniczyć ryzyko zerwania się łańcuszka.

Kobiece celebrytki i inne złote łańcuszki damskie znajdziesz w sklepie internetowym Zeccoro.pl.