Jakie są rodzaje kontenerów na odpady?

Według statystyk przeciętna rodzina trzyosobowa wytwarza niemal 1 tonę odpadów rocznie. Bez właściwego systemu segregacji i przetwarzania śmieci moglibyśmy wręcz utonąć w śmieciach. Dlatego tak ważne jest wrzucanie odpadów do konkretnych pojemników. Zobacz, jakie są rodzaje kontenerów na śmieci.

Kontenery dopasowane do potrzeb

Duża gama pojemników na śmieci różnego rodzaju pozwala na dopasowanie kontenera do indywidualnych potrzeb. Dlatego wyróżnia się pojemniki przeznaczone do wyrzucania śmieci z gospodarstw domowych, a także kontenery na odpady przemysłowe, budowalne czy gruz. Niektóre z nich, np. te przeznaczone do wyrzucania śmieci domowych, charakteryzują się konkretną, ustaloną odgórnie kolorystyką. Inne natomiast często występują w różnych wielkościach i kształtach, w zależności od oferującego je przedsiębiorstwa.

Kontenery na śmieci z gospodarstw domowych

Do najpopularniejszych kontenerów na odpady, powszechnie wykorzystywanych przez wszystkie gospodarstwa domowe, należą popularne kolorowe pojemniki. Każda z barw oznacza inne przeznaczenie kontenera. I tak do pojemników niebieskich należy wrzucać papier służący do ponownego wykorzystania. Pojemniki zielone są z kolei przeznaczone do wrzucania kolorowego szkła, a wersje białe – do szkła przezroczystego. Żółte kontenery mieszczą aluminium, metal i tworzywa sztuczne, w tym plastik. Do kosza brązowego wrzucisz odpady biologiczne, takie jak liście, trawę, korę, niemalowane drewno albo resztki jedzenia, w tym warzywa czy owoce. W czarnych pojemnikach na śmieci składuje się odpady zmieszane, np. obuwie, ubrania, zużyte naczynia, odchody zwierząt, żwirek, resztki jedzenia pochodzenia zwierzęcego (nabiał, jajka, ser, mięso czy kości).

Kontenery na gruz i odpady budowlane

Inną kategorią kontenerów są pojemniki na gruz i odpady budowlane. Są one niezbędnym elementem każdego remontu mieszkania, rozbiórki i budowy domu lub innych prac, po których pozostają duże ilości odpadów budowlanych i poremontowych. Stanowią one legalny, wygodny i bezpieczny sposób składowania kawałków cegieł, betonu, tynku, armatury, glazury oraz innych materiałów pozostałych po pracach remontowo-budowlanych.

