KAS zlikwidowała kolejny punkt z nielegalnym hazardem w Zabrzu

KAS (Krajowa Administracja Skarbowa) kontynuuje walkę z nielegalnym hazardem w Polsce. Tym razem, funkcjonariusze ze Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach zlikwidowali punkt z nielegalnymi automatami do gier w Zabrzu. To już kolejne takie miejsce, które zostało wykryte i zamknięte przez KAS.

Funkcjonariusze podejrzewali, że w lokalu, który prowadził działalność usługową, działa punkt z nielegalnym hazardem. Po wejściu do środka, mundurowi zastali kobietę, która tam pracowała oraz mężczyznę siedzącego przy jednym z automatów do gier.

W wyniku przeprowadzonej kontroli funkcjonariusze zabezpieczyli 5 automatów, na których odbywały się nielegalne gry hazardowe oraz gotówkę w kwocie ponad 8 tys. zł, prawdopodobnie przeznaczoną na wypłaty wygranych. Pozostała kwota blisko 3 tys. zł znajdowała się wewnątrz nielegalnych automatów do gier. W sumie, mundurowi zabezpieczyli 5 automatów do gier hazardowych i ponad 11 tys. zł w gotówce.

Zabezpieczone automaty zostały przewiezione i przekazane do Magazynu Depozytowego Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego. Osobom odpowiedzialnym za urządzanie i prowadzenie nielegalnych gier hazardowych grozi odpowiedzialność karna. Kara może być grzywna do 720 stawek dziennych, kara pozbawienia wolności do lat 3 lub obie te kary łącznie.

Organizatorom nielegalnych gier na automatach, a także w określonych przypadkach właścicielom lokali, w których urządzane są te gry, grożą także kary pieniężne w wysokości 100 tysięcy złotych od każdego nielegalnego automatu.

To kolejne zdarzenie, w którym funkcjonariusze KAS przeprowadzili skuteczną akcję przeciwko nielegalnym automatów do gier. Agencja ta ma bardzo szerokie uprawnienia w zakresie kontroli i zwalczania nielegalnych działań gospodarczych. Wszelkie informacje dotyczące nielegalnego hazardu można zgłaszać telefonicznie na numer Krajowego Telefonu Interwencyjnego KAS – 800 060 000 oraz mailowo na adres: powiadomKAS@mf.gov.pl.

Postępowanie w sprawie urządzania nielegalnych gier hazardowych poprowadzi Śląski Urząd Celno-Skarbowy w Katowicach. To już kolejne zdarzenie, które pokazuje, że KAS działa skutecznie i konsekwentnie w walce z nielegalnym hazardem.

źródło: Krajowa Administracja Skarbowa