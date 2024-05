Postępy w budowie nowego odcinka dróg w Biskupicach

Napisane przez mikolajczarnecki• 5:15 pm• Ważne w mieście

Prace na placu budowy w Biskupicach nabierają tempa, a inwestycja w ramach „Budowy łącznika ul. Kossaka z przebudową ul. Kossaka, Drzymały” postępuje zgodnie z harmonogramem. Realizacja projektu, koordynowana przez Miejski Zarząd Dróg w Zabrzu, obejmuje szereg kluczowych zadań, które mają znacząco poprawić infrastrukturę drogową tej dzielnicy.

Postęp Prac na Ul. Kossaka

Na ulicy Kossaka niemal zakończono instalację nowego oświetlenia ulicznego, a układanie chodnika jest w finalnej fazie. Aktualnie trwają prace nad budową miejsc postojowych oraz systemu odwodnienia terenu, co znacznie poprawi funkcjonalność i bezpieczeństwo tego odcinka drogi.

Nowy Odcinek Jezdni

Projekt obejmuje budowę nowego odcinka jezdni, który połączy ul. Kossaka z ul. Drzymały. Droga zostanie wyposażona w nowoczesne oświetlenie LED, odwodnienie oraz dziewięć miejsc postojowych. Dodatkowo, nowy chodnik z oświetleniem będzie prowadził do parkingu szpitalnego, co zwiększy komfort pieszych.

Inwestycja Warta Ponad Milion Złotych

Całkowita wartość inwestycji to 1 283 093,10 zł brutto, z czego 750 468,95 zł pochodzi z dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zgodnie z umową, prace mają zostać zakończone do 9 października 2024 roku, co oznacza, że mieszkańcy Zabrza mogą spodziewać się zakończenia projektu w przeciągu najbliższych kilku miesięcy.

Prace na Ul. Drzymały

Równocześnie na ulicy Drzymały trwają intensywne roboty związane z korytowaniem powierzchni pod budowę chodnika. Te działania są kluczowe dla dalszej realizacji projektu, który ma na celu usprawnienie ruchu drogowego oraz poprawę dostępności w tej części miasta.

Intensywne prace budowlane w Biskupicach są doskonałym przykładem skutecznej realizacji inwestycji infrastrukturalnych, które mają realny wpływ na jakość życia mieszkańców. Dzięki wsparciu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, projekt ten jest w stanie sprostać wysokim standardom i oczekiwaniom społeczności lokalnej.

Z niecierpliwością czekamy na zakończenie prac i oddanie nowych odcinków dróg do użytku, co z pewnością przyczyni się do dalszego rozwoju i modernizacji Biskupic.

źródło: UM Zabrze

