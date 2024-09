Kawa z chińskim grzybem – dlaczego warto pić?

Napisane przez mikolajczarnecki• 10:47 pm• Ciekawostki

Szacuje się, że na świecie każdego dnia spożywa się około 2 miliardów filiżanek kawy, Bez wątpienia jest to najpopularniejszy napój na świecie, który większość ludzi pije codziennie. A czy wiesz, że kawę możesz połączyć z ekstraktem pewnego grzyba, by odnieść dodatkowe korzyści zdrowotne? Mowa o Ganodermie lucidum, której działanie poznasz w tym artykule!

Rośliny używane w medycynie chińskiej czy indyjskiej od dłuższego czasu budzą zainteresowanie na całym świecie. Popularna stała się ashwagandha, różeniec górski czy inne zioła lecznicze . Czas teraz spojrzeć na chińskiego grzyba Ling Zhi, który ma również wiele innych nazw!

Co to za grzyb?

Jeśli nazwa Ganoderma lucidum nic Ci nie mówi, to nie masz czym się przejmować. Zapewne na palcach jednej ręki można policzyć osoby, które znają łacińskie nazwy naukowe grzybów, roślin czy zwierząt. Warto jednak wiedzieć, że Ganoderma lucidum ten występuje na wszystkich kontynentach, choć to w tradycyjnej medycynie Chin i Japonii wykorzystywany jest od tysiącleci.

Rodowód Ganodermy lucidum sprawia, że możesz go spotkać w suplementach i produktach pod różnymi nazwami. Na opakowania trafiają określenia: grzyb Ling Zhi lub Reishi – mowa tutaj choćby o kawie z grzybem Reishi, kapsułkach i proszkach do rozpuszczenia w napoju lub wodzie. W Polsce znany jest on pod wieloma nazwami: lakownica żółtawa lakownica lśniąca czy huba lakierowana.

Dzisiaj ze względu na dużą popularność suplementów diety z ganodermą lucidum nie zbiera się go po lasach i bezdrożach, ale uprawia. Grzyb ma kapelusze o wielkości od 8 do 25 cm w kształcie nerkowatym lub półokrągłym. Jego barwa zmienia się z wiekiem od cytrynowożółtej do czarno-czerwonej.

Dlaczego z kawą?

Na rynku dostępne są kawy ze standaryzowaną ilością substancji aktywnych z ganodermy lucidum. Takie produkty zawierają zwykłą kawę mieloną (najczęściej Arabicę), która wzbogacona jest o ekstrakt z chińskiego grzyba – nie zmienia on smaku kawy, ale sprawia, że jest on głębszy i pełniejszy.

Kawa z grzybem Ganoderma lucidum to świetne połączenie, które z jednej strony pomaga lepiej radzić sobie ze stresem i zmęczeniem, a z drugiej wspiera utrzymanie energii. Dodatkowo chiński grzyb obniża kwasowość kawy, co jest lepsze dla żołądka.

Warto również dodać, że gorący wywar z Ganodermy może zawierać o 51% więcej polisacharydów, czyli związków wykazujących zdolności przeciwnowotworowe. Prozaicznym aspektem jest to, że większość z nas pije kawę codziennie, więc w łatwy sposób możemy dodatkowo zadbać o swoje zdrowie.

W tym miejscu drobna uwaga. Jeśli przyjmujesz leki lub cierpisz na choroby przewlekły, to zanim zdecydujesz się na kupno kawy z chińskim grzybem bądź samego suplementu w postaci proszku do dodania do napoju, lepiej skonsultuj się z lekarzem. Dzięki temu uzyskasz pewność, czy zawarte w grzybie substancje atywne nie będą osłabiać działania leków czy wpływać na stan zdrowia związany z dolegliwością.

Jakie substancje zawiera Ganoderma lucidum?

Chiński grzyb, jak można potocznie powiedzieć o grzybie Ganoderma lucidum, zawiera wiele substancji aktywnych, które mogą korzystnie działać na organizm. Wśród nich wyróżnia się:

sterole – obniżają poziom cholesterolu LDL we krwi i wspomagają działanie układu krążenia;

– obniżają poziom cholesterolu LDL we krwi i wspomagają działanie układu krążenia; alkaloidy – mają właściwości adaptogenne, więc wpływają na układ nerwowy;

– mają właściwości adaptogenne, więc wpływają na układ nerwowy; polisacharydy – wykazują się właściwościami przeciwnowotworowymi (może stanowić nawet 50% owocników grzyba);

– wykazują się właściwościami przeciwnowotworowymi (może stanowić nawet 50% owocników grzyba); mleczany – działają korzystnie na trawienie, przeciwzapalnie i na układ odpornościowy;

– działają korzystnie na trawienie, przeciwzapalnie i na układ odpornościowy; triterpeny – mają właściwości przeciwutleniające, a w grzybie jest ich ponad 120 rodzajów;

– mają właściwości przeciwutleniające, a w grzybie jest ich ponad 120 rodzajów; glukozydy – działanie przeciwzapalne, antyoksydacyjne, wspierają wątrobę i działają korzystnie na procesy trawienne;

– działanie przeciwzapalne, antyoksydacyjne, wspierają wątrobę i działają korzystnie na procesy trawienne; kwasy ganoderowe – działanie przeciwnowotworowe, antyoksydacyjne, immunomodulujące, wpływają na zmniejszenie zlepiania się płytek krwi.

To właśnie zawarte w grzybie substancje sprawiają, że jego przyjmowanie wiąże się z wieloma korzyściami dla organizmu.

Zalety spożywania kawy z Ganoderma lucidum

Bogactwo aktywnych substancji w grzybie Ganoderma lucidum sprawia, że wskazuje się na jego liczne korzystne działania. Podsumowując, najczęściej mówi się o jego właściwościach:

adaptogennych,

przeciwzapalnych,

przeciwwirusowych,

antybakteryjnych,

wspierających układ nerwowy i sercowo-naczyniowy,

korzystnych dla wątroby,

przeciwnowotworowych.

Warto również pamiętać, że kawa pita w rozsądnych dawkach również pozytywnie wpływa na organizm ludzki. Wskazuje się przede wszystkim na:

poprawę funkcji poznawczych,

zmniejszenie ryzyka chorób neurodegeneracyjnych,

wsparcie układu sercowo-naczyniowego,

zmniejszenie ryzyka niektórych nowotworów,

wsparcie wątroby.

Tak więc picie kawy z chińskim grzybem może przynieść wiele korzyści zdrowotnych. Należy pamiętać o umiarkowanym spożywaniu tego pobudzającego napoju, a także o kupnie produktu z Ganodermą, który będzie miał określoną zawartość substancji aktywnych w porcji.

Visited 5 times, 3 visit(s) today