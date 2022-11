Kogo PO wystawi na prezydenta Zabrza?

Termin wyborów samorządowych w tym prezydenta naszego miasta przesunął się w związku z ustawą przedłużenia kadencji. Przed ustawą do wyborów doszłoby jesienią 2023 roku, stąd można było zaobserwować aktywność obecnych władz w różnych miastach, także w Zabrzu. Obecnie jednak po wdrożeniu ustawy przez rząd kadencja zostaje przedłużona do dnia 30 kwietnia 2024 r.

następnie dodał również:

[…]Jeżeli chodzi o wybory prezydenckie to ja zawsze staram się być wierny zasadzie, że to ludzie z danego miasta, że to ludzie, którzy najlepiej znają swoje miasto powinni decydować kto jest kandydatem na prezydenta. Tak będzie również w Gliwicach, tak będzie w innych miastach, w których będziemy wystawiać swoich kandydatów natomiast. Za wcześnie jest mówić czy wspólnym na przykład szerokim poparciu Pani Alina Nowak będzie kandydatką na prezydenta Zabrza czy będzie to pan poseł Tomasz Olichwer czy będzie to być może inna osoba wskazana z grupy samorządowców. Natomiast niewątpliwie jest to osoba z doświadczeniem, ale za wcześnie jest na takie decyzje po tym jak PiS przesunął wybory na wiosnę 24 roku. Jest jeszcze sporo czasu na to. […]