Poszukiwany mężczyzna w sprawie kradzieży pieniędzy w sklepie

Policjanci z Wydziału Walki z Przestępczością Gospodarczą w Zabrzu i funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej zabezpieczyli nielegalne automaty do gier hazardowych w jednym z lokali przy ulicy Roosevelta. Właściciele tych automatów mogą zostać ukarani karą do 3 lat pozbawienia wolności. Wczoraj policjanci z zabrzańskiej komendy zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej otrzymali informację o nielegalnych automatach do […]