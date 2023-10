Niedzielne Poranki z Teatrem – Twoja szansa na kreatywne spędzenie czasu

Zapraszamy miłośników literatury i teatru do Zabrzańskiej Miejskiej Biblioteki Publicznej na niecodzienne spotkanie autorskie. W centrum uwagi znajdzie się wielowymiarowy artysta – Zbigniew Stryj, znany jako aktor, reżyser, poeta oraz twórca tekstów piosenek. Spotkanie będzie miało wyjątkowy charakter, gdyż będzie to okazja do bliższego poznania osoby Zbigniewa Stryja dzięki książce „Nie kocham teatru”. To obszerny […]