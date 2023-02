Mecz Górnik Zabrze – Stal Mielec

Górnik wygrał ze Stalą Mielec 1:0.

W niedzielny wieczór odbył się mecz w ramach PKO BP Ekstraklasy pomiędzy drużynami Górnika i Stali w Mielcu. Pierwsza połowa meczu była utrudniona przez silny śnieg, który wpłynął na jakość gry i spowodował, że większość ataków kończyła się przed polami karnymi. Pomimo tego, Górnik stworzył okazję do zdobycia gola, jednak piłka odbiła się od poprzeczki. W drugiej połowie obie drużyny zagrały bardziej wyrównaną grę, ale błąd bramkarza Bartosza Mrozka pozwolił Lukasowi Podolskiemu na podanie do Anthony’ego van den Hurka, który zdobył gola dla Górnika. Stal próbowała odrabiać straty, a Fabian Hiszpański zdobył bramkę, jednak została ona anulowana z powodu faulu Mikołaja Lebedyńskiego. Mecz zakończył się zwycięstwem Górnika 1:0, co pozwoliło im na awans na 11. miejsce w tabeli. Natomiast Stal, notując drugą porażkę z rzędu, spadła na 9. miejsce z 25 punktami.

