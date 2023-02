Gdzie na wakacje last minute w 2023?

Planujesz tegoroczne wakacje? Leć tam, gdzie latem zawsze świeci słońce, plaże mienią się na złoto, a morze zachwyca lazurową barwą. W tym sezonie szczególną popularnością cieszą się sprawdzone kierunki oferujące rewelacyjną jakość w przystępnej cenie. Dokąd wybrać się na urlop latem? Oto najciekawsze propozycje

W cieniu piramid – Egipt

Egzotyczny Egipt to od lat jeden z ulubionych wakacyjnych kierunków turystów z Europy. Nic dziwnego – podróż jest stosunkowo krótka, infrastruktura turystyczna na bardzo wysokim poziomie, a do tego oferty last minute zaskakują naprawdę pozytywnie niskimi cenami. Planując wakacje w 2023 roku, pamiętaj, że w Egipcie możesz nie tylko relaksować się przy basenie hotelowym, ale też zwiedzić piramidy, nurkować w Morzu Czerwonym i podziwiać rafy koralowe, a także skosztować egzotycznych lokalnych przysmaków.

Afrykański klimat – Tunezja

Niewielka, ale niezwykle gościnna Tunezja to dobry kierunek na wakacje w 2023 roku dla miłośników egzotyki. Białe budynki ukryte między gajami oliwnymi, lasami akacjowymi czy w cieniu palm daktylowych zachwycają równie mocno co wybrzeże lazurowego morza. W ofertach last minute na urlop w Tunezji oprócz wypoczynku w hotelu czy nad basenem możesz wybrać wiele dodatkowych atrakcji, np. loty balonem, pokazy tańca, wizyty w tradycyjnych salonach spa, a także wizyty na gwarnych bazarach czy lokalach serwujących orientalne dania.

Letnia sjesta – Hiszpania

Szukasz pomysłu na wakacje, który zadowoli całą rodzinę? Postaw na Hiszpanię, której mieszkańcy słyną nie tylko z zamiłowania do pysznej kuchni, ale też temperamentu, uwielbienia dla dobrej zabawy i efektywnego wypoczynku. Jeśli marzysz o prawdziwym wypoczynku w cieniu palm, postaw na hiszpańskie kurorty, gdzie królują sjesta i… fiesta. Oprócz wypoczynku w hotelu czy na plaży możesz wybrać się na pokazy flamenco, skosztować paelli, podziwiać architekturę Gaudiego czy zachwycać się rybackimi wioskami na skalistym wybrzeżu.

Bałkańskie kurorty – Bułgaria

Hasłem promującym bułgarskie kurorty powinno być „Tak wiele za tak niewiele”. Dlaczego? Ceny wypoczynku w naprawdę luksusowych hotelach są w tym bałkańskim kraju naprawdę korzystne, pogoda zawsze dobra, a jedzenie… po prostu bajecznie smaczne! Każdy znajdzie tu miejsce dla siebie – dostępne są zarówno szerokie piaszczyste plaże z leżakami, jak i zaciszne i spokojne zatoczki. Miłośników zwiedzania w wakacje nie zawiodą zabytkowe miasteczka, a także majestatyczne góry czy przełomy rzek.

Wyspiarski urok – Grecja

Wakacje w 2023 roku jak z pocztówki? Leć do Grecji na jedną z jej urokliwych wysp. Lazurowe morze, błękitne niebo, złote plaże, białe domki na wybrzeżu, barwne dania w klimatycznych tawernach i wspaniała przyroda to nie wszystko, co na Ciebie czeka. Podczas urlopu możesz podziwiać też starożytne zabytki, lokalne zwyczaje czy odwiedzić gaje oliwne. Pamiętaj, że Grecja to idealne miejsce na urlop last minute – szybko i niedrogo przeniesiesz się do wakacyjnego raju.

Wakacje w dobrej cenie – Turcja

Turecka Riwiera nad Morzem Śródziemnym i Egejskim to ulubiony wakacyjny kierunek Polaków. W sezonie 2023 możesz spodziewać się tam jeszcze lepszych cen nie tylko w ofertach last minute. Jeśli szukasz najlepszych hoteli z ofertami all inclusive, aquaparków i atrakcji dla dzieci, a także pewnej pogody oraz ponadprzeciętnej gościnności, wybierz Turcję na wakacje w 2023 roku.