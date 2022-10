Melody Gardot Zabrze

Melody Gardot kolejny raz w Polsce, tym razem koncert odbędzie się w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu.

Koncert odbędzie się czwartek, 27 października 2022, godz. 20:00, Zabrze ul. Gen. de Gaulle’a 17 (Dom Muzyki i Tańca Zabrze)

Artystka pojawi się w Polsce w ramach trasy koncertowej i zagra dwa koncerty, jeden w Zabrzu, drugi, dzień później w Warszawie.

Melody Gardot, znana ze swojego ciemnego, delikatnie zniuansowanego stylu wokalnego, zbudowała lojalną bazę fanów dzięki swojej intymnej mieszance jazzu, latynoskich i brazylijskich dźwięków. Po tym, jak na początku swojej kariery uległa groźnemu dla życia wypadkowi rowerowemu, w 2007 roku wydała album Worrisome Heart, a w 2009 roku My One and Only Thrill, który przyniósł jej porównania do Joni Mitchell, Laury Nyro, Niny Simone i innych. Gardot ma na swoim koncie pięć albumów z pierwszej dziesiątki Billboard Traditional Jazz, w tym dwa numery jeden z 2012 roku – The Absence wyprodukowany przez Heitora Pereirę i 2015 roku – Currency of Man wyprodukowany przez Larry’ego Kleina. Kontynuuje doskonalenie swojej enigmatycznej osobowości, eksplorując swoje własne, pełne napięcia oryginały, jak również szerokie odczytania standardów, jak na wydanym w 2020 roku Sunset in the Blue. Dwa lata później wydała „Entre Eux Deux”, album, na którym współpracowała z pianistą/kompozytorem Philippem Baden Powellem.

źródło:

instagram.com/melodygardotofficial