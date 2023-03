Mieszkaniec Zabrza uszkodził pojazd i trafił do aresztu

W ostatni weekend, na parkingu przed jednym z marketów w miejscowości Tworóg, doszło do wandalizmu, które zakończyło się zatrzymaniem 37-letniego mieszkańca Zabrza przez policję. Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego zostali wezwani na miejsce, gdzie okazało się, że mężczyzna uszkodził samochód marki kia, korzystając z pęku kluczy. Straty oszacowane zostały na blisko 2 tysiące złotych.

Jak wynika z analizy nagrania z kamer monitoringu, podejrzany najpierw krążył wokół zaparkowanego auta, a następnie rozpoczął zniszczenie jego prawego boku. Po wykonaniu swojego „dzieła” zniknął z miejsca zdarzenia. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy, sprawca został szybko zlokalizowany. Mężczyzna był w stanie silnego upojenia alkoholowego, co potwierdził wynik badania alkomatem – blisko 3 promile.

Po zatrzymaniu przez policję, sprawca został przetransportowany do policyjnej celi, gdzie spędził noc. Następnie usłyszał zarzut uszkodzenia mienia i przyznał się do winy. Za swoje czyny grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Wandalizm na parkingu jest niestety zjawiskiem, które zdarza się coraz częściej. Sprawcy pozostawiają po sobie zniszczone pojazdy, a ich ofiary ponoszą koszty naprawy uszkodzeń. Policja apeluje o ostrożność i uważność na parkingu, a w przypadku zauważenia podejrzanych zachowań – o natychmiastowe powiadomienie służb. Dzięki temu można zapobiec szkodom materialnym i złapaniu sprawców.

źródło: Policja Tarnowskie Góry