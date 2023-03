Tarnowskie Góry: Zatrzymano trzech pijanych mężczyzn po bójce na ulicy

W ubiegłym tygodniu w Zbrosławicach doszło do kolejnego przypadku przemocowej awantury na ulicy. Niektórzy świadkowie obawiali się o swoje bezpieczeństwo i wezwali na pomoc policję. Dzięki szybkiej interwencji policyjnych wywiadowców, którzy natychmiast przybyli na miejsce, udawało się szybko rozwiązać konflikt.

Mężczyźni, którzy znaleźli się w środku bójki, byli pod wpływem alkoholu i nie potrafili powstrzymać się przed wzajemnymi atakami. Zdenerwowani uczestnicy zdarzenia nie myśleli o konsekwencjach swojego postępowania i doprowadzili do zniszczenia mienia publicznego oraz naruszenia porządku publicznego. Policjanci zatrzymali trójkę mężczyzn i postawili im zarzuty udziału w bójce, za co grozi im kara do 3 lat więzienia.

Zatrzymani zostali przewiezieni do policyjnej celi, gdzie nocowali do momentu wysłuchania zarzutów następnego dnia. Sprawa trafi teraz do prokuratury, która zbierze materiały dowodowe i przedstawi oskarżonym zarzuty. Następnie o dalszych losach zatrzymanych zdecyduje sąd. Młody wiek nie zwalnia nikogo z odpowiedzialności za swoje czyny, więc może okazać się, że na uczestników awantury czekają poważne konsekwencje, które nauczą ich lekcji.

źródło: Policja Tarnowskie Góry