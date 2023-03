Nauczyciele pomagają ukraińskim dzieciom w nauce w Bibliotece Publicznej w Zabrzu

Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu to jedna z najważniejszych instytucji kulturalnych w mieście. W ramach swojej działalności biblioteka stara się oferować różnorodne usługi i programy, które odpowiadają na potrzeby społeczności lokalnej. Jednym z takich projektów jest Cyfrowe Centrum Edukacji, które działa w Wypożyczalni Popularnonaukowej.

Inicjatywa ta jest częścią projektu „Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni” realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego we współpracy z Save the Children International. Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do informacji i edukacji dla wszystkich mieszkańców miasta, niezależnie od ich pochodzenia, wieku czy sytuacji społeczno-ekonomicznej.

Jednym z elementów Cyfrowego Centrum Edukacji jest program pomocy dla dzieci ukraińskich uczących się w polskich szkołach oraz w ukraińskiej szkole online. Trzy doświadczone nauczycielki prowadzą zajęcia, podczas których pomagają dzieciom zrozumieć materiał nauczany w klasie, a także służą pomocą w zakresie całej podstawy programowej. Dyżury odbywają się trzy razy w tygodniu przez dwie godziny.

źródło: UM Zabrze