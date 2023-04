Mikołów: Zatrzymanie dwóch mężczyzn podejrzanych o rozbój na Białorusinie

Mikołowscy funkcjonariusze z wydziału kryminalnego przeprowadzili skuteczną akcję, która doprowadziła do zatrzymania dwóch podejrzanych o brutalny rozbój na obywatelu Białorusi. Sprawa ta wstrząsnęła mieszkańcami Mikołowa, gdyż przestępstwo to zostało popełnione w celu okradzenia mężczyzny, który przyjechał do Polski w poszukiwaniu pracy.

Według ustaleń policji, 29-letni Białorusin przyjechał do kraju, by znaleźć stałe zatrudnienie. W tym celu skontaktował się z osobą, która miała mu pomóc w znalezieniu pracy. Niestety, ta osoba okazała się jego oprawcą. Mężczyzna został wprowadzony w zasadzkę i pobity przez kilku mężczyzn, którzy następnie okradli go z telefonu, karty bankomatowej oraz gotówki.

Na szczęście, policja podjęła natychmiastowe działania w celu zlokalizowania sprawców. Dzięki dokładnym ustaleniom oraz pomocy policyjnego psa, udało się odnaleźć pierwszego podejrzanego. Był nim 26-letni mieszkaniec Mikołowa. Po przesłuchaniu ujawnił on tożsamość drugiego sprawcy.

Wobec podejrzanych policja złożyła wniosek o tymczasowe aresztowanie. W piątek, 21 kwietnia sąd przychylił się do wniosku i zastosował najsurowszy środek zapobiegawczy, jakim jest tymczasowy areszt. Obydwaj mężczyźni zostali osadzeni w areszcie śledczym.

Przypominamy, że rozbój jest jednym z najcięższych przestępstw, za które grozi kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności. W związku z tym, policja prowadzi szczegółowe śledztwo w tej sprawie, które ma na celu ustalenie wszystkich okoliczności tego brutalnego czynu. Zachęcamy wszystkich, którzy posiadają jakiekolwiek informacje na temat tego przestępstwa, do zgłaszania się do policji i udzielania pomocy w rozwiązaniu tej sprawy.