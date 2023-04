Policja zapewnia bezpieczeństwo podczas XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach

Mikołowscy funkcjonariusze z wydziału kryminalnego przeprowadzili skuteczną akcję, która doprowadziła do zatrzymania dwóch podejrzanych o brutalny rozbój na obywatelu Białorusi. Sprawa ta wstrząsnęła mieszkańcami Mikołowa, gdyż przestępstwo to zostało popełnione w celu okradzenia mężczyzny, który przyjechał do Polski w poszukiwaniu pracy. Według ustaleń policji, 29-letni Białorusin przyjechał do kraju, by znaleźć stałe zatrudnienie. W tym […]