Młodsze osoby także padają ofiarą przestępstw finansowych – alarmują policjanci

Policjanci stale przestrzegają przed oszustami i wskazują, na co należy zwracać uwagę, aby nie stracić swoich oszczędności. Mimo że scenariusze działań przestępców są podobne, to różnią się szczegółami dostosowywanymi do sytuacji osobistej i wieku potencjalnych ofiar. W przeszłości większość ofiar oszustw były starsze osoby, jednak w ostatnim czasie coraz więcej młodszych ludzi pada ofiarą przestępców.

Jeden z takich przypadków miał miejsce w Zabrzu, gdzie 43-letni mieszkaniec padł ofiarą oszustwa „na pracownika banku”. Oszuści wyłudzili od niego dane do logowania do aplikacji bankowej, a kiedy uzyskali dostęp do jego konta, szybko wypłacili zgromadzone tam środki. Mężczyzna stracił ponad 6 tysięcy złotych.

Pamiętajmy, że scenariusz ataków z wykorzystaniem spoofingu telefonicznego jest zwykle podobny. Oszuści starają się zastraszyć rozmówcę, by działał pod wpływem emocji, często informując o rzekomym włamaniu na konto bankowe i konieczności podjęcia szybkich działań, aby zablokować możliwości włamywaczy. Telefon zwykle wyświetla numer infolinii banku, co nie budzi podejrzeń. Każdą telefoniczną prośbę o przesłanie pieniędzy, podanie danych konta bankowego czy kodu systemu płatności mobilnych należy traktować jako próbę oszustwa.

Apelujemy o ostrożność i rozwagę podczas rozmów telefonicznych z nieznajomymi. Pamiętajmy, że oszuści manipulują rozmową, aby uzyskać jak najwięcej informacji. W przypadku kontaktów z nieznajomymi należy kierować się zasadą ograniczonego zaufania, rozłączyć się i skontaktować z konsultantem swojego banku, aby zweryfikować, czy rozmówca faktycznie jest tym, za kogo się podaje. Można też osobiście udać się do oddziału banku, aby rozwiać wszelkie wątpliwości. Przestrzeganie tych zasad zapobiegnie utracie oszczędności.

źródło: Policja Śląsk