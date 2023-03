Możliwe przerwy w dostawie wody jutro (08.03.23) przy ul. Budowlanej i Grzybowskiej

We wtorek, 7 lutego 2023 r., doszło do tragicznego wypadku w Zabrzu. Pieszy został potrącony przez pociąg i zginął na miejscu. Jak sugerują niepotwierdzone informacje, mogło to być kolejne samobójstwo w regionie. Służby natychmiast zareagowały na zdarzenie i rozpoczęły pracę na miejscu wypadku. W wyniku potrącenia, ruch na linii kolejowej Gliwice – Katowice odbywa się […]