Na co zwrócić uwagę podczas zamawiania blatów z litego drewna?

Drewniany blat kuchenny oraz łazienkowy to niezbędny element wyposażenia każdego mieszkania. Trudno wyobrazić sobie domowe wnętrze bez niego, bo w końcu pełni on funkcję nie tylko estetyczną, ale przede wszystkim funkcjonalną. Solidnej jakości blaty są wytrzymałe i pozwalają na swobodną codzienną eksploatację, dzięki czemu przez długi czas posłużą w niezmiennie dobrym stanie, ciesząc oko swoim wyglądem, wprowadzając do dowolnego pomieszczenia nutę elegancji oraz ponadczasowości. Jeśli lubisz otaczać się klasyką i stawiasz na jakość, zadbaj o tym, by w Twoim domu znalazło się miejsce na odpowiedni blat drewniany.

Blat stołowy z drewna – odporność na wilgoć

Pierwszą kwestią, której nie można w żaden sposób pomijać, decydując się na blat wykonany z drewna, jest odporność materiału na działanie wilgoci. Nie da się ukryć, że surowiec ten wiele osób ceni za unikalny wygląd, ponadczasowe piękno oraz praktyczność. Dlatego też z powodzeniem mogą być one wykorzystywane nawet w pomieszczeniach, które można by uznać za dość “trudne” pod względem panujących warunków. Oczywiście, trzeba mieć przy tym na uwadze wybór drewna o odpowiednich parametrach i dbać przy tym o jego systematyczną pielęgnację oraz impregnację. W końcu zarówno w kuchni, jak i łazience blaty drewniane są narażone na szereg czynników, które mogą działać na negatywnie, wprost destrukcyjnie na materiał. W kuchni blat jest ma styczność z nawet trudnymi do usunięcia zabrudzeniami oraz trwałymi uszkodzeniami, a także jest poddawany wpływowi zmiennej temperatury – raz niskiej, potem wysokiej – oraz pary wodnej. To samo dzieje się w przypadku łazienki. Także i tam blaty są wystawiane na działanie wilgoci, istnieje wysokie ryzyko zagrzybienia.

Stąd też tak ważne jest wybranie drewna o podwyższonej odporności na wszelkie czynniki stanowiące zagrożenie. Warto postawić na ofertę renomowanych producentów jak np. fsdrewno.pl. Znajdziesz w niej blaty wykonane z wyłącznie wysokiej jakości wyselekcjonowanego surowca, który poddawany jest specjalistycznemu procesowi klejenia. Dzięki temu ograniczone jest naturalne naprężanie drewna, co z kolei znacząco zmniejsza ryzyko pękania powierzchni. Blat pozostanie twardy i stabilny nawet w najtrudniejszych warunkach. Nigdy nie pomijaj kwestii parametrów użytkowych, ponieważ to właśnie one dają nam gwarancję, że produkt, w który inwestujemy, rzeczywiście przyniesie nam zadowolenie i będzie służyć przez długi czas w jak najlepszym stanie.

Drewniany blat kuchenny i łazienkowy – kolor i wzornictwo

Pamiętaj również o tym, że wybierając blat drewniany na wymiar i nie tylko, warto zadbać o jego estetykę, aby ciekawie uzupełniał tworzoną przez Ciebie aranżację. Dziś drewno jest chętnie wybierane w wielu stylach wykończeń wnętrz. Pojawia się ono nie tylko w klimacie rustykalnym, ale również nowoczesnym czy industrialnym bądź skandynawskim. Blaty drewniane z łatwością wpisują się w ich założenia, świetnie uzupełniając projekty i sprawiając, że każde pomieszczenie będzie wyglądało naprawdę przyjemnie, ciepło oraz przytulnie. Jednocześnie drewniane blaty to nawiązanie do ponadczasowej elegancji i nietuzinkowej klasy. Zastanów się, jaki gatunek drewna najlepiej odpowie na Twoje potrzeby i będzie pasować do mieszkania. Możliwości masz naprawdę sporo, a pośród nich znajdują się choćby blaty dębowe, merbau czy hevea. Zapytaj specjalistów, którzy chętnie doradzą Ci w wyborze najlepszego rodzaju, który odpowie na Twoje potrzeby.