Jak efektownie pomalować drewniane ściany?

Drewno stanowi niezwykle ceniony materiał – zarówno w budownictwie w ogóle, jak i w samym obszarze aranżacji wnętrz. Nic więc dziwnego, że wiele osób nadal chętnie decyduje się na budowę domu właśnie drewnianego, który jest przytulny, klimatyczny i w pełni naturalny. Aby nadać pomieszczeniom nietuzinkowego klimatu, warto wiedzieć, jak ciekawie pomalować ściany oraz je pielęgnować, by przez długi czas służyły nam swoim doskonałym wyglądem, a tym samym zachwycały oryginalnością oraz wysoką jakością wykonania. Malowanie ścian z drewna jeszcze nigdy nie było takie proste!

Malowanie drewnianych ścian – odpowiednie przygotowanie

Dziś coraz więcej osób decyduje się na samodzielną renowację drewna oraz malowanie ścian – zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Dzięki szerokiej dostępności narzędzi oraz wiedzy, jak robić to poprawnie, rzeczywiście nie stanowi to aż tak dużego wyzwania jak kiedyś, choć trzeba przyznać, że to zadanie wymagające precyzji i umiejętności. Dlatego warto sięgnąć po pomoc fachowców KMI Pro System, którzy zagwarantują najwyższą jakość usług i dadzą Ci pewność, że uzyskany efekt będzie w pełni zadowalający i ponadczasowy. Specjaliści doskonale wiedzą, jak prawidłowo pracować z drewnem, aby nie doprowadzić do żadnych uszkodzeń.

Jeśli jednak chcesz samodzielnie zabrać się za malowanie drewnianych ścian, pamiętaj o tym, że podstawowym krokiem w Twojej pracy będzie przygotowanie powierzchni. Niezależnie od tego, czy pracujesz z nowym drewnem, czy raczej z tym dość leciwym, które jest poddawane renowacji, sprawdź jego suchość. To niezwykle ważne, ponieważ zbyt wilgotne deski niestety nie są w stanie odpowiednio przyjąć farby – będą pękać czy nawet odkształcać się. Optymalny wskaźnik wilgotności nie może wynosić więcej niż 20%. Jeśli już masz pewność, że drewno jest wysezonowane, dokładnie oczyść powierzchnię z kurzu, tłustych plam, wycieków i innych osadów – także spowodowanych mikroorganizmami.

Dobór farby odpowiedniej do drewna

Renowacja drewnianych wnętrz wymaga odpowiedniej wiedzy również w zakresie preparatów stosowanych do malowania drewna. Nie da się ukryć, że sklepach można znaleźć ich całkiem wiele i różnią się one między sobą zarówno składem, jak i przeznaczeniem oraz sposobem ochrony drewnianej powierzchni. Do najpopularniejszych rozwiązań, z którymi z pewnością każda osoba się spotkała choćby raz w życiu, słysząc poszczególne nazwy, są: oleje, bejce, lakiery oraz lazury. Ponadto producenci oferują także specjalne preparaty, które łączą ze sobą właściwości różnych preparatów.

Olej stosowany na drewno pozwala na skuteczną ochronę desek przed wnikaniem wilgoci. Można go wykorzystywać zarówno w przypadku powierzchni na zewnątrz, jak i wewnątrz. Olejowanie należy wykonywać szerokim pędzlem, przy czym warto pamiętać, że wnika głęboko w drewno i nie zmienia jego koloru ani nie pozostawia widocznej warstwy. Kolejnym środkiem jest bejca, która jest ceniona głównie z uwagi na to, że zwiększa odporność desek na działanie czynników atmosferycznych, ryzyko pojawienia się pleśni czy wilgoci. Dodatkowo umożliwia całkowitą zmianę koloru drewna, co jest szczególne cenione, gdy chcemy odmienić wnętrze nie do poznania. Innym środkiem, który pozwala na efektowne malowanie drewnianych ścian, są lakiery. Te z kolei podkreślają w ciekawy sposób naturalny kolor desek. Stanowią również trwałą powłokę, która optymalnie zabezpiecza przed utratą koloru oraz wilgocią. W sklepach znajdziesz lakiery w wariantach błyszczącym, matowym oraz półmatowym, co pozwala na swobodny dobór preparatu do indywidualnych oczekiwań.