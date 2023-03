NORWIT.PL – poradnik zakupowy. Listwa wibracyjna – którą wybrać?

Listwy wibracyjne są narzędziami, które sprawdzają się zarówno w czasie prac budowlanych, jak i przy wykończeniach. Dzięki nim można szybko, sprawnie i skutecznie wykonać zagęszczenie i wyrównanie powierzchni betonowej. W zależności od modelu i jego parametrów można osiągnąć różne efekty.

Listwy wibracyjne

Zagęszczanie betonu to proces, który pozwala dzięki wibracjom o odpowiednio wysokiej częstotliwości, wyeliminować pęcherzyki powietrza znajdujące się w masie betonowej. W Norwit.pl dostępne są urządzenia do wibrowania betonu, w których współczynnik zagęszczania osiąga wartość od 15 do 25 cm.

Dużą zaletą listwy wibracyjnej jest jej stosunkowo niewielka waga, co zdecydowanie ułatwia pracę, a także ułatwia transport. Listwa wibracyjna może być używana także w pomieszczeniach zamkniętych.

W sklepie internetowym Norwit.pl posiadamy szeroki asortyment łat wibracyjnych. Dostępne są zarówno całe, kompletne zestawy, jak np. Kompletna Listwa Wibracyjna Enar Qz Honda GX25 2-4m lub Kompletna Listwa Wibracyjna Technoflex Vifoh Honda Gx25 Z Profilem 3.0 M, a także same profile oraz napędy, dzięki czemu możesz wybierać między gotowymi kompletami, przygotowanymi do pracy lub stawiać na samodzielne złożenie zestawu, zgodnie ze swoimi potrzebami. Jednak uwaga, bo samodzielne dopasowanie poszczególnych komponentów wymaga odpowiedniej wiedzy. Pamiętaj, że szukając sprzętu w pierwszej kolejności trzeba zwrócić uwagę na moc napędu. Jeżeli szukasz wyłącznie profilu, wówczas sprawdź także model i firmę, aby dokonać właściwego wyboru. W ofercie Norwit.pl dostępne są zarówno urządzenia z silnikiem elektrycznym, jak i spalinowym. W zależności od tego czy planujesz prace w pomieszczeniu zamkniętym, czy w otwartym, wybierz odpowiedni wariant urządzenia. Silnik elektryczny, który nie emituje spalin jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem gdy np. planujesz wykonać remont mieszkania.

Rozwiązania alternatywne dostępne w Norwit.pl

Poza listwą wibracyjną w sklepie internetowym Norwit.pl dostępne są również inne wysokiej klasy urządzenia, w tym:

a także doskonałej jakości zestawy do wibrowania betonu.

To, które z rozwiązań wybierzesz zależy w dużym stopniu od indywidualnych potrzeb danego projektu budowlanego.

Jeśli zastanawiasz się, które z rozwiązań najlepiej sprawdzi się w Twoim przypadku – polecamy blog Norwit.pl, na którym często poruszamy interesujące naszych klientów zagadnienia.