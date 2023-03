Kiedy jest dobry termin na zakładanie trawników i nasadzenia drzew?

Przy okazji coraz ładniejszej pogody, wiele osób zastanawia się nad tym, żeby założyć ogród albo zmienić coś w już posiadanym. Bardzo często wszelkie prace zaczyna się od zakładania trawnika, a także większych nasadzeń. Jest to bowiem dobra podstawa do tego, żeby tworzyć później bardziej ozdobne rabaty. Jednak czy wiosna to dobry termin na zakładanie trawników i nasadzenia drzew?

Przełom marca i kwietnia, a także początek maja to najlepszy czas na wykonywanie wielu prac ogrodowych. Mija już wtedy ryzyko występowania dużych mrozów, a gleba jest wilgotna i szybko nagrzewa się wiosennymi promieniami słońca.

Jak najbardziej można zrobić to wiosną

Dobry termin na zakładanie trawników i nasadzenia drzew to taki, który sprzyja rozwijaniu się ich systemów korzeniowych. Niezbędne są do tego odpowiednia temperatura i dość wysoka wilgotność. To właśnie dlatego jak najbardziej za tego typu prace ogrodowe można zabrać się wiosną.

Kiedy dni zaczynają robić się coraz dłuższe, słońce świeci intensywniej, co z kolei sprzyja nagrzewaniu się gleby. Jej temperatura jeszcze w marcu może wynosić około 10 st. Celsjusza. Nasiona traw, w zależności od wybranej mieszanki, potrzebują do kiełkowania temperatury oscylującej w granicach 6-8 st. Celsjusza, co sprawia, że warunki te są idealne. Oczywiście trzeba przy tym brać pod uwagę, że wszystko zależy od tego, jaka w danym roku jest pogoda.

Oprócz optymalnej temperatury, do wschodu nasion traw niezbędna jest wysoka wilgotność. Wiosną, tuż po roztopach, ta jest idealna, nawet jeśli nie ma zbyt wielu opadów deszczu. Takie warunki są też idealnymi do tego, żeby w nowym miejscu przyjęły się nowo posadzone drzewa. Dzięki dużej wilgotności podłoża, nie trzeba ich później zbyt często podlewać, co jest bardzo wygodne i pozwala na nowe nasadzenia nawet w przypadku dłuższej nieobecności.

Jesień będzie równie dobrym terminem

Osoby, które szukają dobrego terminu na zakładanie trawników i nasadzenia drzew, a nie zdążą z tym wiosną, powinny poczekać na jesień. Dlaczego? Latem nasiona traw mogą nie mieć odpowiednich warunków do tego, żeby wykiełkować. Szczególnie trudno zadbać wtedy o optymalną wilgotność, zwłaszcza w przypadku trawników o dużej powierzchni. Poza tym, nawet jeśli uda im się wykiełkować, przy wysokiej temperaturze i palącym słońcu może zdarzyć się tak, że trawa nie zdąży się ukorzenić i będzie mieć trudności z pobieraniem wody i niezbędnych składników odżywczych. Przez to na trawniku z czasem widoczne będą wyschnięte miejsca i jesienią wraz będzie trzeba robić tak zwaną dosiewkę.

Latem problem z ukorzenianiem się mogą mieć też młode drzewa, dlatego z ich sadzeniem również lepiej się wstrzymać. Wszystkie prace lepiej wykonać wczesną jesienią. Pogoda wtedy jest o wiele bardziej sprzyjająca. Niektórzy uznają nawet, że jest to najlepszy termin na wykonywanie tego typu prac. Rośliny mają wtedy dobre warunki do tego, żeby odpowiednio się rozwinąć, jeszcze przed większymi mrozami.

