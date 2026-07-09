Pergola tarasowa – sposób na taras, z którego korzystasz przez cały rok

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 3:54 pm• Ciekawostki

Taras to jedno z najprzyjemniejszych miejsc w domu – pod warunkiem, że da się z niego korzystać. W praktyce wygląda to różnie: w lipcowe południe słońce potrafi rozgrzać płyty tarasowe tak, że nikt nie chce tam usiąść, a wieczorem wystarczy krótka ulewa, by przerwać rodzinną kolację na świeżym powietrzu. Rozwiązaniem, po które coraz częściej sięgają właściciele domów w regionie, są pergole – nowoczesne zadaszenia z aluminium i tkanin technicznych, które zamieniają zwykły taras w komfortową strefę wypoczynku dostępną od wiosny do późnej jesieni.

Czym różni się nowoczesna pergola od klasycznej?

Wielu osobom pergola wciąż kojarzy się z drewnianą kratownicą obrośniętą winoroślą. Tymczasem branża osłon przeciwsłonecznych od lat rozwija zupełnie inną kategorię produktów. Współczesna pergola to samonośna konstrukcja aluminiowa ze zintegrowanym, regulowanym dachem – lamelowym, tekstylnym lub szklanym. Kluczowa różnica polega na tym, że nowoczesne pergole tarasowe pozwalają aktywnie sterować warunkami panującymi na tarasie: ilością światła, cyrkulacją powietrza i ochroną przed deszczem. To już nie dekoracja ogrodowa, ale pełnoprawny element architektury domu. Coraz częściej pergole integruje się także z systemami inteligentnego domu – czujnik deszczu sam zamknie dach przy pierwszych kroplach, a czujnik wiatru zwinie tkaninę, zanim porywisty podmuch zdąży ją uszkodzić.

Pergole montuje się na dwa sposoby: jako konstrukcje przyścienne, dostawione bezpośrednio do budynku i stanowiące przedłużenie salonu, lub jako wolnostojące „wyspy” w ogrodzie. W obu wariantach słupy kotwione są do fundamentów lub płyty betonowej, dzięki czemu całość bez problemu znosi silny wiatr, a w przypadku dachów lamelowych – również obciążenie śniegiem.

Pergole lamelowe – najczęściej wybierane rozwiązanie

Zdecydowanym liderem popularności są dziś pergole lamelowe, nazywane również bioklimatycznymi. Ich dach zbudowany jest z obrotowych, aluminiowych piór (lameli), którymi steruje się pilotem lub aplikacją. Zasada działania jest prosta, ale niezwykle skuteczna:

Lamele otwarte pod kątem – na taras wpada rozproszone światło, a między piórami swobodnie cyrkuluje powietrze, dzięki czemu pod pergolą nie robi się duszno nawet w upalne dni.

– na taras wpada rozproszone światło, a między piórami swobodnie cyrkuluje powietrze, dzięki czemu pod pergolą nie robi się duszno nawet w upalne dni. Lamele ustawione pionowo – dach jest niemal całkowicie otwarty, można korzystać z pełnego słońca.

– dach jest niemal całkowicie otwarty, można korzystać z pełnego słońca. Lamele zamknięte – tworzą szczelny dach, który chroni przed deszczem; woda odprowadzana jest systemem rynien ukrytych w konstrukcji i słupach.

To właśnie ta elastyczność sprawia, że pergola lamelowa sprawdza się w naszym klimacie lepiej niż stałe zadaszenie z poliwęglanu czy szkła, pod którym latem tworzy się efekt szklarni. Konstrukcję można dodatkowo wyposażyć w oświetlenie LED, promienniki ciepła, czujniki pogodowe oraz osłony boczne – szklane ścianki przesuwne lub rolety screen, które chronią przed wiatrem i wzrokiem sąsiadów.

Pergole tekstylne i szklane – alternatywy warte uwagi

Nie każdy taras i nie każdy budżet wymaga dachu lamelowego. Pergole tarasowe z dachem tekstylnym dostępne są w kilku wariantach: rolowane (tkanina nawijana na rurę), rzymskie (materiał układający się w charakterystyczne fałdy) oraz segmentowe (tworzące po rozłożeniu płaski, napięty dach). Stosowane w nich tkaniny techniczne są odporne na promieniowanie UV i wodoszczelne, a przy odpowiednim spadku dachu skutecznie odprowadzają wodę deszczową. Trzecią grupę stanowią pergole szklane, montowane wyłącznie przy budynku – to rozwiązanie dla osób, które chcą korzystać z tarasu również zimą, zachowując pełną widoczność nieba.

Wybór konkretnego systemu warto poprzedzić rozmową z doradcą, który oceni ekspozycję tarasu względem stron świata, lokalne warunki wiatrowe oraz sposób, w jaki rodzina faktycznie korzysta z przestrzeni. Inne rozwiązanie sprawdzi się na tarasie od południa, gdzie priorytetem jest ochrona przed przegrzaniem, a inne od strony północnej, gdzie liczy się przede wszystkim osłona przed deszczem.

Na co zwrócić uwagę przed zakupem?

Pergola to inwestycja na lata, dlatego kilka kwestii warto zweryfikować jeszcze przed podpisaniem umowy. Po pierwsze – jakość profili aluminiowych i powłok lakierniczych, które decydują o odporności konstrukcji na korozję i blaknięcie. Po drugie – parametry techniczne: dopuszczalne obciążenie śniegiem, klasa odporności na wiatr i sposób odprowadzania wody. Po trzecie – doświadczenie ekipy montażowej, bo nawet najlepszy system źle wypoziomowany i niewłaściwie zakotwiony będzie sprawiał problemy.

Istotny jest także dobór wymiarów. Najpopularniejsze pergole mają wymiary od 3×3 do 4×6 metrów, ale renomowani producenci wykonują konstrukcje na wymiar, dopasowane do konkretnego tarasu. Warto przy tym myśleć perspektywicznie: pod zadaszeniem musi zmieścić się nie tylko stół z krzesłami, ale też strefa komunikacji wokół mebli, a często również grill czy donice z zielenią. Zbyt mała pergola to jeden z najczęstszych błędów popełnianych przy pierwszym zakupie.

Znaczenie ma również bliskość wykonawcy. Firmy oferujące pergole tarasowe na Śląsku są w stanie szybko przeprowadzić pomiar, doradzić na miejscu i zareagować w ramach serwisu gwarancyjnego – co przy konstrukcjach z automatyką i napędami elektrycznymi bywa nie do przecenienia. Mieszkańcy Zabrza i okolicznych miast aglomeracji mają ten komfort, że regionalny rynek osłon przeciwsłonecznych jest dobrze rozwinięty, a realizacje można obejrzeć na żywo, zanim podejmie się decyzję.

Pergola to dopiero początek – kompleksowa ochrona domu przed słońcem

Warto pamiętać, że zadaszenie tarasu to tylko jeden z elementów zarządzania światłem i temperaturą w domu. W budynkach z dużymi przeszkleniami od strony południowej coraz częściej stosuje się również żaluzje fasadowe, które zatrzymują ciepło na zewnątrz, zanim dotrze ono do szyby, a jednocześnie pozwalają regulować ilość światła wpadającego do wnętrz. Połączenie pergoli na tarasie i zewnętrznych osłon okiennych daje pełną kontrolę nad komfortem termicznym domu latem – bez konieczności intensywnego korzystania z klimatyzacji.

Doświadczenie, które widać w realizacjach

Na śląskim rynku od ponad trzech dekad działa rybnicka firma Wiolla, prowadząca serwis Pergole.pl. W jej ofercie znajdują się wszystkie opisane wyżej systemy – od pergoli lamelowych, przez rzymskie i segmentowe, po konstrukcje szklane – wraz z pomiarem, doradztwem i profesjonalnym montażem. Firma realizuje zlecenia na terenie całego województwa śląskiego i Małopolski, m.in. w Zabrzu, Gliwicach, Katowicach, Rybniku i Krakowie, a bogatą galerię wykonanych zadaszeń można obejrzeć na stronie internetowej.

Dobrze dobrana pergola potrafi realnie zmienić sposób, w jaki korzystamy z domu – taras przestaje być przestrzenią „na dobrą pogodę”, a staje się dodatkowym pokojem pod gołym niebem. Sezon na takie zmiany trwa właśnie teraz.

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