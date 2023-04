Pierwsze wnioski od firm na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy wpłynęły do ZUS

Od 17 kwietnia przedsiębiorcy mogą składać wnioski na konkurs ZUS dotyczący dofinansowania działań poprawiających bezpieczeństwo i higienę pracy. Pierwsze zgłoszenia już wpłynęły. Pracodawca może uzyskać wsparcie od 10 tys. zł do 300 tys. zł. Łącznie na ten cel ZUS przeznaczył 100 mln zł.

Płatnicy składek mogą uzyskać dofinansowanie projektów, które poprawią bezpieczeństwo pracy oraz zmniejszą negatywne oddziaływanie szkodliwych czynników w miejscu pracy. Wnioski można składać od 17 kwietnia do 18 maja 2023 roku. W ramach konkursu każdy płatnik składek może uzyskać dofinansowanie nawet do 80 proc. wartości projektu, ale nie więcej niż 300 tys. zł. Łączna pula pieniędzy przeznaczona na ten cel to 100 mln zł.

– ZUS wybierze projekty, które: poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi, zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy. Mogą one dotyczyć na przykład zakupu maszyn, urządzeń i sprzętu chroniącego przed hałasem i drganiami mechanicznymi, promieniowaniem elektromagnetycznym, urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości – mówi Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

Co istotne, przedsiębiorca, który będzie chciał wziąć udział w konkursie ZUS, nie może zalegać z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, zalegać z opłacaniem podatków, być w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem.

Wniosek o dofinansowanie wraz z dokumentacją należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony www.prewencja.zus.pl. Szczegółowe warunki konkursu i dokumenty do pobrania są dostępne pod adresem www.zus.pl/prewencja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ZUS. Pytania dotyczące konkursu można kierować drogą elektroniczną na e-mail: konkurs@zus.pl. Płatnik składek może otrzymać dofinansowanie nie częściej niż raz na 3 lata.

źródło: ZUS