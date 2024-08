Napisane przez mikolajczarnecki• 4:00 pm• Ciekawostki

Molten to japońska firma, która została założona w 1958 roku, a jej siedziba główna znajduje się w Hiroszimie. Od samego początku Molten koncentrował się na produkcji wysokiej jakości sprzętu sportowego, w tym piłek do koszykówki. Firma zdobyła szybko uznanie dzięki swojemu zaangażowaniu w innowacje technologiczne i dążeniu do perfekcji. Piłki koszykarskie bardzo szybko zaczęły zdobywać głównie zaufanie w Europie, gdzie w wielu krajach aż po dzień dzisiejszy są nimi przeprowadzane oficjalne rozgrywki.

Wczesne lata i ekspansja na rynek międzynarodowy

W latach 60. i 70. XX wieku Molten intensywnie rozwijał swoją ofertę, wprowadzając na rynek coraz bardziej zaawansowane technologicznie piłki do koszykówki. To był czas, kiedy marka zaczęła zyskiwać na popularności nie tylko w Japonii, ale również na arenie międzynarodowej. Kluczowym momentem w historii firmy była decyzja o wejściu na rynek europejski i amerykański, co umożliwiło jej dotarcie do szerokiego grona klientów na całym świecie. Jednym z najważniejszych momentów w historii marki Molten było nawiązanie współpracy z Międzynarodową Federacją Koszykówki (FIBA) w 1982 roku. W wyniku tej współpracy Molten stał się oficjalnym dostawcą piłek na mistrzostwa świata FIBA oraz na inne międzynarodowe turnieje koszykarskie organizowane przez FIBA. Ta współpraca przyczyniła się do dalszego umocnienia pozycji marki na globalnym rynku i uczyniła piłki Molten standardem w międzynarodowych rozgrywkach. Do najważniejszych należą rozgrywki międzynarodowe mistrzostw świata, Olimpiada czy Euroliga.

Innowacje technologiczne

Od samego początku piłki do koszykówki Molten cechowała bardzo duża innowacja. Firma wprowadziła szereg przełomowych technologii, które znacznie poprawiły jakość gry. Jednym z najbardziej znanych rozwiązań była technologia Dual Cushion, która zapewnia lepszy chwyt piłki i poprawia kontrolę nad nią. Kolejnym ważnym krokiem było wprowadzenie technologii X-Series, która polega na zastosowaniu unikalnego, 12-panelowego designu, co poprawia stabilność lotu piłki i precyzję rzutów. Można ją znaleźć w najnowszych modelach Moltena, takich jak BG3850, BG4050 oraz BG4550.

Molten w XXI wieku

W XXI wieku Molten nadal rozwija swoje technologie, wprowadzając na rynek coraz bardziej zaawansowane modele piłek do koszykówki. W 2004 roku Molten przedstawił nową wersję swoich piłek, które charakteryzowały się ulepszonymi materiałami i jeszcze lepszą trwałością. Piłki te zyskały uznanie zarówno wśród zawodowych graczy, jak i amatorów. Poprawiono budowę dętki, która jeszcze lepiej trzyma ciśnienie w piłce i bez problemu można nią grać na zewnątrz na Orlikach, jak i na parkiecie, nie martwiąc się o często dopompowywanie jej.

Piłki Molten w światowych rozgrywkach

W ciągu ostatnich dwóch dekad Molten umocnił swoją pozycję jako wiodący producent piłek do koszykówki na świecie. Piłki koszykarskie Molten są używane podczas najważniejszych turniejów koszykarskich, w tym igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata FIBA oraz licznych lig i rozgrywek na różnych poziomach. Dzięki temu piłki do koszykówki Molten stały się synonimem najwyższej jakości i niezawodności w świecie koszykówki.

Jaki model piłki do koszykówki Molten wybrać?

W asortymencie możemy znaleźć kilka flagowych modeli. Podstawowym wyborem jest piłka do koszykówki Molten BG3850, która wykonana jest ze skóry kompozytowej i przeznaczona do gry na sali. Jest to polecany wybór dla szkół i mniejszych klubów, które chcą za nieduże pieniądze mieć profesjonalne modele bardzo zbliżone do piłek, którymi prowadzi się oficjalne rozgrywki. Jest to bardz otrwała piłka, w której można w dotyku pcozuć już miękkość skóry syntetycznej. Kolejnym modelem, który jest o pułkę wyżej jest piłka do koszykówki Molten BG4050, jest to model pośredni między oficjalnym modelem, a najbardziej ekonomicznym. Na niego z kolei decydują się kluby bardzo profesjonalne, które posiadają większe budżety do treningu, ale mimo wszystko nie chcą wydawać fortuny. Najbardziej znaną piłka jest oficjalna piłka do koszykówki Molten BG4550, która jest oficjalną piłką między innymi Polskich rozgrywek w ekstraklasie. Na bazie tego modelu są robione wszystkie inne piłki meczowe czy to w rozgrywkach na Olimpiadzie, czy w mistrzostwach świata. Jest to model piłki Molten BG4550, tylko dodatkowo dostaje malowanie czy samo logo pod konkretne rozgrywki. Na tą piłkę dycydują się profesjonalne kluby koszykarskie, czy też pasjonaci, którzy grają na sali. Wyróżnia ją najwyższa miękkość skóry kompozytowej przez co najlepiej leży w dłoni.

