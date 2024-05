Płyty indukcyjne od Gorenje – dlaczego warto w nie zainwestować

Napisane przez mikolajczarnecki• 5:16 pm• Ciekawostki

Wciąż wielu z nas chętnie przygotowuje domowe posiłki w zaciszu swojego domu, mimo popularności cateringów dietetycznych bądź innych wygodnych rozwiązań. Jednak by gotowanie było satysfakcjonujące, trzeba zainwestować w dobrej jakości sprzęt kuchenny, do którego należą między innymi płyty indukcyjne. Sprawdź, dlaczego są tak chętnie wykorzystywane w kuchni i jaki model warto mieć u siebie!

Płyty indukcyjne, których przykładem jest chociażby model Gorenje ISC645BSCC, to niezawodne urządzenia przeznaczone do codziennego użytku. Cechuje je nowoczesny wygląd, ale to tylko jedna z ich licznych zalet. Przede wszystkim na tego rodzaju urządzeniach można gotować znacznie szybciej niż na standardowych kuchenkach gazowych. Poza tym płyta indukcyjna ma tę zaletę, że nie można się na niej poparzyć. Jest to aspekt szczególnie istotny w domach, gdzie mieszkają małe dzieci.

Zasada działania kuchenek indukcyjnych

Płyty indukcyjne działają nieco inaczej niż standardowe kuchenki gazowe. Po pierwsze ich wierzchnia część to zazwyczaj płyta ceramiczna o grubości 4 mm. Jest odporna na bardzo wysokie temperatury, ale również na działanie ciężaru garnków, które na niej kładziemy. Szkło ceramiczne wykorzystywane w płytach indukcyjnych produkowane jest zgodnie ze ścisłymi normami, dzięki czemu jest odporne na pęknięcia.

Pod płytą z ceramiki znajdują się cztery indukcyjne cewki. Jest to miedziany drut spiralny z prądem, który wytwarza pole magnetyczne. Kiedy stawiasz na płycie indukcyjnej przystosowany do indukcji garnek, wytworzony zostaje prąd wirowy. Jego przepływ pomiędzy dwoma stykającymi się punktami pozwala na wytworzenie ciepła.

Kuchenka indukcyjna wymaga wykorzystania specjalnych garnków. W innym wypadku indukcja nie zostanie uruchomiona, ponieważ pole magnetyczne nie ulegnie powiększeniu i nie powstaną specjalne prądy. Dno garnków musi być ferromagnetyczne, a więc takie, które będzie przyciągało magnesy.

Płyty indukcyjne uchodzą za bardzo wydajne kuchenki. Nagrzewają się szybciej niż inne sprzęty do gotowania, dzięki czemu znacznie usprawniają przygotowanie posiłków. Ponadto przy płycie indukcyjnej energia zużywana jest tylko wtedy, kiedy na płycie umieszczone jest naczynie.

Czym wyróżniają się płyty indukcyjne od Gorenje?

Płyty indukcyjne Gorenje to głównie modele z czterema polami grzejnymi. To optymalna liczba, która sprawdzi się nawet przy dużej rodzinie. Zaletą płyt tej marki jest wysoka estetyka – będą pasować do każdego wystroju. Ciekawym wyborem dla miłośników stylu retro będą płyty Gorenje w tym stylu.

To, co wyróżnia płyty indukcyjne marki Gorenje, to łatwość obsługi. Modele wyposażone są w wygodny suwak, który pozwala szybko dopasować poziom mocy do potrzeb. Dodatkowe funkcje, takie jak szybkie nagrzewanie bądź kontrola ciepła resztkowego, to strzał w dziesiątkę dla miłośników innowacyjnych rozwiązań.

Co istotne dla rodziców, większość modeli płyt wyposażona jest w funkcję ChildLock Pro. Dzięki niej dziecko nie zdoła samodzielnie włączyć urządzenia.

