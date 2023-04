Policjanci ratują 4-latka: Eskorta do szpitala po połknięciu ości ryby

W niedzielę doszło do sytuacji, która mogłaby zakończyć się tragicznie dla 4-letniego chłopca. W trakcie spożywania posiłku utknęła mu ość z ryby, co spowodowało poważne problemy z oddychaniem. W takiej sytuacji czas jest kluczowy, a rodzice chłopca natychmiast wsiedli do samochodu, by zawieźć dziecko do szpitala.

Jednakże, na ich drodze pojawił się policyjny radiowóz. Rodzice zdecydowali się poprosić o pomoc, a stróże prawa nie zawiedli ich oczekiwań. Policjanci szybko zareagowali i zdecydowali się pilotować samochód rodziców do szpitala dziecięcego w Chorzowie.

Dzięki szybkiej reakcji policjantów oraz ich pomocy, chłopczyk otrzymał natychmiastową pomoc medyczną. Dziecko trafiło na czas pod opiekę fachowców, którzy udzielili mu niezbędnej pomocy. W takich sytuacjach każda sekunda jest ważna i każda decyzja musi być trafna. W tym przypadku, pilotaż radiowozu przez policjantów okazał się kluczowy dla ratowania życia dziecka.

Za okazaną pomoc, rodzice dziecka postanowili podziękować stróżom prawa. Napisali oni maila do Komendanta Miejskiego Policji w Siemianowicach, w którym wyrazili swoją wdzięczność i pogratulowali policjantom odpowiedniej postawy w trudnej sytuacji.

Jak widać, każda osoba, bez względu na to, jaką pracę wykonuje, może okazać się bohaterem i uratować czyjeś życie. W tym przypadku, to policjanci udowodnili, że ich praca to nie tylko egzekwowanie prawa, ale także pomoc innym w potrzebie.