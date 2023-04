XXV Zabrzańskie Targi Edukacyjne „Szkolne Prezentacje 2023” z udziałem Policji.

W Zabrzu odbyły się jubileuszowe XXV Zabrzańskie Targi Edukacyjne „Szkolne Prezentacje 2023”, które przyciągnęły uwagę młodzieży oraz przedstawicieli różnych dziedzin życia. Jednym z głównych organizatorów była zabrzańska policja, która zachęcała młodych ludzi do podjęcia służby w Policji.

W trakcie targów, policjanci i pracownicy zabrzańskiej komendy, prowadzili rozmowy z uczniami, udzielali odpowiedzi na pytania oraz przekazywali informacje na temat pracy policjanta. Spotkanie z przedstawicielami służb mundurowych dawało uczniom możliwość poznania zawodu policjanta, zrozumienia wymagań, jakie stawia przed nim codzienna służba oraz weryfikacji swojej wiedzy i wyobrażeń dotyczących tej pracy.

Frekwencja w trakcie targów była imponująca, a stoisko zabrzańskiej policji cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. Przedstawiciele służb mundurowych przypominali, że służba w Policji to służba dla społeczeństwa, wymagająca zaangażowania, odpowiedzialności, uczciwości i poczucia misji. Codzienna praca policjanta wymaga dużej odporności psychicznej, ponieważ spotyka się on z sytuacjami stresującymi, zagrażającymi życiu lub zdrowiu.

Młodzi ludzie, którzy chcą wstąpić w szeregi policji, powinni zdawać sobie sprawę z wymagań, jakie stawia przed nimi ta praca. Wymaga ona chęci niesienia pomocy, empatii oraz umiejętności pracy w zespole. Właśnie te cechy sprawiają, że praca policjanta jest jednym z najbardziej odpowiedzialnych zawodów, ponieważ w każdej chwili trzeba podejmować decyzje, które mogą mieć wpływ na życie i zdrowie innych ludzi.

Przedstawiciele służb mundurowych przekazywali także informacje na temat procesu rekrutacji do Policji oraz wymagań stawianych kandydatom. Osoby zainteresowane służbą w Policji powinny zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na stronie: Rekrutacja do Policji. Tam znajdą one informacje na temat wymagań dotyczących wieku, wykształcenia, zdrowia, a także charakteru i osobowości, które są potrzebne do wykonywania zawodu policjanta.

Zabrzańskie targi edukacyjne były doskonałą okazją dla młodych ludzi, aby poznać różne dziedziny życia oraz zawody, jakie mogą wybrać w przyszłości. Dzięki temu, że jednym z organizatorów był również przedstawiciel służb mundurowych, młodzi ludzie mieli szansę poznać wymagania, jakie stawia przed nimi praca w policji.