Postępy prac przy budowie centrum przesiadkowego

Rozbiórka starej części stadionu Górnika Zabrze to wydarzenie, które wstrząsnęło fanami piłki nożnej. Jedna z trybun, która przez dziesiątki lat była najbardziej reprezentacyjną częścią obiektu im. Ernesta Pohla, właśnie przestała istnieć. To spektakularny moment, który przyciągnął uwagę tysięcy ludzi. Prace rozbiórkowe rozpoczęły się od demontażu krzesełek i foteli, które były elementem trybuny. Jeszcze do 22 […]