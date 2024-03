Niezwykłe spotkanie z Magdaleną Wolińską-Riedi w Zabrzu

W ostatnią sobotę, w urokliwym wnętrzu kościoła parafialnego pw. Ducha Świętego w Zabrzu, odbyło się niezwykłe spotkanie, które zgromadziło miłośników literatury i tajemnic Watykanu. Główną bohaterką wydarzenia była Magdalena Wolińska-Riedi, dziennikarka o polsko-watykańskich korzeniach, której życiorys jest równie fascynujący, co jej twórczość. Absolwentka filologii włoskiej na Uniwersytecie Warszawskim, historii kościoła na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim oraz Akademii Dyplomatycznej w Warszawie, przez prawie dwie dekady mieszkała w samym sercu Watykanu. To właśnie tam, będąc świadkiem i uczestnikiem życia najmniejszego państwa świata, zrodziły się pomysły na jej książki: „Kobieta w Watykanie” i „Zdarzyło się w Watykanie”.

Wolińska-Riedi, obecnie korespondentka Telewizji Polskiej we Włoszech, a prywatnie żona oficera Gwardii Szwajcarskiej, w swoich dziełach odkrywa przed czytelnikami kulisy życia watykańskiego. Jej książki, będące mieszanką osobistych wspomnień i wywiadów z mieszkańcami oraz pracownikami Watykanu, demistyfikują wiele mitów otaczających to miejsce. Podczas spotkania w Zabrzu, autorka dzieliła się z publicznością historiami z życia codziennego w Watykanie, rzucając światło na jego nieznane oblicza.

W cieniu gotyckich łuków kościoła Ducha Świętego w Zabrzu, Magdalena Wolińska-Riedi stała się przewodnikiem po zakamarkach Watykanu, które dla wielu pozostają owiane tajemnicą. Jej opowieści, pełne barwnych anegdot i nieznanych faktów, pozwoliły zgromadzonym na chwilę przenieść się do serca katolicyzmu i zrozumieć, jak na co dzień wygląda życie w tym wyjątkowym państwie. Spotkanie to nie tylko okazja do poznania autorki od strony jej literackiej twórczości, ale również szansa na głębsze zrozumienie unikalnej kultury i tradycji Watykanu.

Magdalena Wolińska-Riedi, dzięki swojej niezwykłej życiowej ścieżce i profesjonalizmowi, stała się mostem łączącym świat z tajemnicami Watykanu. Jej książki i opowieści, pełne pasji i głębokiego zrozumienia tematu, są nie tylko fascynującą lekturą, ale również inspiracją do poszukiwania własnych, niepowtarzalnych historii w codzienności.

To spotkanie w Zabrzu było nie tylko okazją do spotkania z wyjątkową postacią, ale również przestrzenią dla dialogu, wymiany myśli i poszukiwania odpowiedzi na pytania dotyczące jednego z najbardziej tajemniczych miejsc na świecie. Magdalena Wolińska-Riedi, z książkami jako punktem wyjścia, zaprosiła wszystkich do refleksji nad życiem, wiarą i tajemnicami, które kryją się za murami Watykanu.

źródło: UM Zabrze