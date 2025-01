Poszukiwani świadkowie zdarzeń drogowych w Zabrzu – apel policji

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 5:29 pm• Ważne w mieście

Zabrzańska policja zwraca się do mieszkańców miasta z prośbą o pomoc w wyjaśnieniu okoliczności dwóch zdarzeń drogowych, które miały miejsce pod koniec grudnia 2024 roku. Świadkowie lub osoby posiadające jakiekolwiek informacje proszone są o kontakt z Komendą Miejską Policji w Zabrzu.

Kolizja na skrzyżowaniu ulic Ofiar Katynia i Krakowskiej

Pierwsze z poszukiwanych zdarzeń miało miejsce 15 grudnia 2024 roku około godziny 12:30. Na skrzyżowaniu ulicy Ofiar Katynia z ulicą Krakowską doszło do kolizji między samochodami osobowymi marki Peugeot i Volkswagen. Okoliczności tego incydentu nie zostały jeszcze w pełni wyjaśnione. Policja apeluje do świadków, którzy mogli widzieć moment zdarzenia lub mają informacje na temat przebiegu kolizji, o kontakt.

Każda wskazówka, nawet z pozoru mało istotna, może pomóc w odtworzeniu dokładnego przebiegu wydarzeń i wskazaniu winnych. Funkcjonariusze podkreślają, że obecność świadków może być kluczowa w celu ustalenia odpowiedzialności za zdarzenie.

Kolizja z nieustalonym pojazdem na ulicy Religi

Drugi incydent, w sprawie którego zabrzańska policja prowadzi czynności, wydarzył się 23 grudnia 2024 roku około godziny 19:15. Na skrzyżowaniu ulicy Religi z ulicą Bytomską doszło do zderzenia samochodu osobowego marki Dacia z nieustalonym pojazdem. Kierowca drugiego pojazdu oddalił się z miejsca zdarzenia, pozostawiając sprawę niewyjaśnioną.

Policjanci prowadzą intensywne działania mające na celu ustalenie tożsamości tego kierowcy. Świadkowie, którzy mogli zauważyć coś podejrzanego, proszeni są o zgłoszenie tego faktu. Szczególnie pomocne mogą być nagrania z kamer samochodowych lub monitoringu miejskiego.

Jak zgłaszać informacje?

Osoby posiadające jakiekolwiek informacje dotyczące tych zdarzeń mogą zgłaszać się do Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu. Można to zrobić telefonicznie, dzwoniąc pod numer: 47 8543 200. Każda informacja zostanie dokładnie przeanalizowana i może przyczynić się do rozwiązania tych spraw. Policja zapewnia pełną anonimowość dla osób, które zdecydują się przekazać istotne dane.

Dlaczego świadectwa są tak ważne?

Świadkowie zdarzeń drogowych odgrywają kluczową rolę w ustalaniu przebiegu i okoliczności wypadków. Ich relacje mogą dostarczyć informacji, które nie są dostępne z innych źródeł, takich jak raporty policyjne czy dane techniczne pojazdów. W wielu przypadkach świadectwa osób postronnych stają się podstawą do wydania decyzji w sprawach sądowych i ubezpieczeniowych.

W przypadku kolizji, gdzie sprawca oddala się z miejsca zdarzenia, świadkowie mogą pomóc w identyfikacji pojazdu, podaniu szczegółów dotyczących jego wyglądu, numerów rejestracyjnych czy kierunku ucieczki. Nagrania z kamer monitoringu lub samochodowych wideorejestratorów mogą z kolei uzupełnić brakujące elementy układanki.

Bezpieczeństwo na drogach – wspólna odpowiedzialność

Apel zabrzańskiej policji podkreśla również szerszy kontekst bezpieczeństwa drogowego w mieście. Każde zgłoszenie, każda reakcja na nietypowe zdarzenie drogowe, przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa na drogach. Współpraca mieszkańców z policją jest nieoceniona, zwłaszcza w sytuacjach, gdy sprawcy próbują uniknąć odpowiedzialności.

Zabrzańska policja zachęca do rozwagi i zachowania szczególnej ostrożności na drodze, zwłaszcza w okresie zimowym, kiedy warunki atmosferyczne mogą dodatkowo zwiększać ryzyko wypadków.

Jeśli byłeś świadkiem jednego z opisanych zdarzeń lub posiadasz jakiekolwiek informacje, które mogą pomóc w ich wyjaśnieniu, nie zwlekaj i zgłoś się do Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu. Nawet najmniejsze szczegóły mogą okazać się kluczowe dla rozwiązania sprawy.

Pamiętajmy, że wspólna troska o bezpieczeństwo na drogach zaczyna się od współpracy i zaangażowania każdego z nas.

Źródło: Policja Zabrze

