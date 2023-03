Poszukiwania Martyny Winkler, nastolatka nie chce zdradzić miejsca pobytu.

Komenda Miejska Policji w Zabrzu prowadzi intensywne poszukiwania nieletniej Martyny Winkler, która zaginęła w dniu 28 lutego 2023 roku. Nieletnia opuściła swoje miejsce zamieszkania przed godziną 14:00, podczas nieobecności matki, nie wyjaśniając powodu swojego wyjścia. Do dnia dzisiejszego nie powróciła do domu, choć policja próbuje nawiązać z nią kontakt telefoniczny, jednak bez skutku – nieletnia odmawia ujawnienia miejsca pobytu lub powrotu do domu.

Osoby posiadające jakiekolwiek informacje na temat pobytu Martyny Winkler proszone są o natychmiastowy kontakt z policją w Zabrzu pod numerami telefonów 47 8543 266 lub 47 8543 255 lub też z najbliższą jednostką policji, dzwoniąc na numer alarmowy 112. Dzięki zaangażowaniu społeczności możemy pomóc w odnalezieniu nieletniej i przywróceniu jej bezpieczeństwa.

źródło: Policja Zabrze