Janosch świętuje 92 urodziny – Trzydniowe obchody literatury dziecięcej w Zabrzu!

Zbliżają się 92. urodziny Janoscha, znanego pisarza i autora literatury dziecięcej oraz Honorowego Obywatela Miasta Zabrze. Z tej okazji planowane są trzydniowe obchody, które odbędą się pod hasłem „Janosch. uRodziny”.

Impreza rozpocznie się już 9 marca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 16 w Zabrzu, przy ulicy Cmentarnej 7. Tam o godzinie 10:00 rozpocznie się dziecięcy plener plastyczny zatytułowany „Kredki Misia i Tygryska”. Następnego dnia o godzinie 16:30 w Kinie Roma odbędzie się „Janoschowe Bajanie”, czyli inscenizacja przygotowana przez rodziców i dzieci z Przedszkola nr 28 im. Janoscha. W programie imprezy znajdzie się również wspólne czytanie bajek inspirowanych twórczością Janoscha, a także wernisaż pleneru „Kredki Misia i Tygryska”, nagrodzonych w konkursie literackim organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 31.

Trzydniowe obchody zakończą się w dniu urodzin Janoscha, czyli 11 marca, w samo południe, w Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu, gdzie odbędzie się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia Janosch Familijo.

Kim jest Janosch wł. Horst Eckert ?

Janosch, właściwie Horst Eckert, urodził się 11 marca 1931 roku na Górnym Śląsku w Zabrzu, w dzielnicy Zaborze, dziś jest to dzielnica Poremba, na ulicy Piekarskiej.

W wyniku przesiedleń wojennych, wraz z rodzicami, przeniósł się do Niemiec i zamieszkał w Oldenburgu. Już w młodości wykazywał duże zdolności artystyczne, które wkrótce pozwoliły mu stworzyć ponad 300 własnoręcznie ilustrowanych książek dla dzieci, przetłumaczonych na ponad 30 języków na całym świecie. W Polsce Janosch jest znany przede wszystkim dzięki swojej książce „Cholonek, czyli dobry Pan Bóg z gliny”, przedstawiającej losy mieszkańców Górnego Śląska w latach 30., 40. i 50. XX wieku. W 2004 roku ta powieść została przeniesiona na deski Teatru Korez Katowice, co przyczyniło się do jeszcze większej popularności pisarza. Obecnie Janosch mieszka w San Miguel na Teneryfie. W 2011 roku otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Zabrze, gdzie się urodził.

źródło: UM Zabrze, wikipedia