Awantura w lokalu przy ul. Krakowskiej w Zabrzu. Dwóch mężczyzn podejrzanych o rozbój

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 9:41 pm• Ważne w mieście

Dwóch mężczyzn w wieku 37 i 38 lat zostało zatrzymanych po zdarzeniu w lokalu gastronomicznym przy ul. Krakowskiej 43 w Zabrzu. Według policji podejrzani zdemolowali lokal, użyli przemocy wobec pracownika, a następnie zabrali z kasy 2000 zł. Decyzją sądu obaj zostali tymczasowo aresztowani.

Nieporozumienie podczas zamawiania jedzenia przerodziło się w agresję

Do zdarzenia doszło 6 września w jednym z lokali gastronomicznych przy ul. Krakowskiej 43 w Zabrzu.

Jak informuje policja, 37-latek i 38-latek przyszli do lokalu i podczas zamawiania jedzenia doszło do nieporozumienia pomiędzy nimi a pracownikiem. Sytuacja miała szybko eskalować.

Według ustaleń funkcjonariuszy mężczyźni zaczęli demolować lokal i niszczyć znajdujące się w nim wyposażenie.

Z kasy miało zniknąć 2000 zł

Policja podaje, że następnie podejrzani grozili pracownikowi i zastosowali wobec niego przemoc fizyczną, doprowadzając go do stanu bezbronności.

Wykorzystując sytuację, mieli zabrać z kasy 2000 zł.

Informacja o zdarzeniu trafiła do policjantów z Komisariatu V Policji w Zabrzu. Funkcjonariusze rozpoczęli czynności zmierzające do ustalenia osób podejrzewanych o dokonanie przestępstwa. Obaj mężczyźni zostali następnie zatrzymani.

Obaj podejrzani zostali tymczasowo aresztowani

Jak ustalili śledczy, 37-latek i 38-latek byli już wcześniej notowani za przestępstwa przeciwko mieniu oraz czyny z użyciem przemocy.

Obaj usłyszeli zarzuty dotyczące dokonania rozboju oraz zniszczenia mienia. Na wniosek śledczych sąd zdecydował o zastosowaniu wobec nich tymczasowego aresztowania.

Za zarzucane im przestępstwa grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

źródło: Policja Zabrze

Visited 15 times, 3 visit(s) today