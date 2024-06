Napisane przez mikolajczarnecki• 4:02 pm• Ciekawostki

Poznaj Elementarz – niepubliczną szkołę muzyczną w Katowicach

Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. „Elementarz” w Katowicach to placówka, która zapewnia nauczanie ogólnokształcące na poziomie szkoły podstawowej oraz zajęcia artystyczne. Szkoła cieszy się dobrymi opiniami m.in. ze względu na małe klasy oraz indywidualne podejście do uczniów. W artykule przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące kwestii organizacyjnych oraz oferty edukacyjnej tej szkoły.

Elementarz – co to za szkoła?

„Elementarz” to niepubliczna szkoła podstawowa, która oferuje kształcenie w zakresie ogólnym oraz muzycznym. Oznacza to, że uczniowie realizują taką samą podstawę programową jak uczniowie zwykłych szkół podstawowych, a także biorą udział w zajęciach artystycznych. Szkoła zapewnia edukację muzyczną na poziomie I stopnia. Do placówki przyjmowane są dzieci w wieku 6 i 7 lat, a cykl kształcenia obejmuje 8 lat. Placówka posiada uprawnienia szkoły publicznej, dlatego uczniowie otrzymują świadectwa tożsame ze świadectwami przyznawanymi w szkołach publicznych.

Wszechstronna oferta edukacyjna

Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. „Elementarz” w Katowicach realizuje kształcenie ogólne zgodne z podstawą programową dla szkół podstawowych. W ostatnim roku uczniowie przystępują do egzaminu ósmoklasisty. W ciągu ośmiu lat nauki uczniowie zdobywają również podstawy wykształcenia muzycznego oraz rozwijają się pod kątem wybranej specjalności muzycznej. Na zakończenie nauki uczniowie zdają egzamin z instrumentu głównego lub rytmiki. Szkoła zapewnia również zajęcia dodatkowe, a także lekcje w plenerze i atrakcyjne wycieczki krajoznawcze. W placówce można uczyć się gry na takich instrumentach jak: fortepian, skrzypce, perkusja, gitara, organy, trąbka.

Zalety szkoły prywatnej

Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. „Elementarz” w Katowicach cieszy się pozytywną opinią wśród uczniów i ich rodziców. Jest to zasługa wszechstronnej oferty edukacyjnej, a także udogodnień znanych ze szkół prywatnych. Można tutaj wymienić chociażby takie zalety jak:

mało liczne klasy, które zapewniają komfortowe warunki do nauki;

indywidualne podejście do uczniów;

zwiększenie liczby godzin języka obcego (4 lekcje zamiast 3);

stałe godziny zajęć.

Rodzice doceniają szczególnie małe oddziały klasowe, dzięki którym uczniowie mogą uczyć się w kameralnych i przyjaznych warunkach. Ponadto nauczyciel, który zajmuje się małą grupą uczniów i uczennic, ma możliwość lepszego poznania swoich podopiecznych i poświęcenia większej ilości czasu każdemu dziecku.

Jak zapisać dziecko do prywatnej szkoły muzycznej?

Szkoły muzyczne w Polsce dzielą się na prywatne i państwowe (a ściślej: niepubliczne i publiczne). W obu obowiązuje proces rekrutacji, w którym badane są predyspozycje muzyczne dziecka. Panuje powszechne przekonanie, że do szkoły prywatnej łatwiej się dostać, ponieważ państwowe szkoły są darmowe i jest ich mniej. Jest to po części prawda, jednak należy pamiętać, że takie szkoły jak Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. „Elementarz” w Katowicach mają określony limit miejsc i w związku z tym nie należy zwlekać na ostatnią chwilę z zapisaniem dziecka do placówki. W celu przystąpienia do rekrutacji należy:

wypełnić wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły; dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole; dostarczyć zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego lub pozytywną opinię wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną (jeżeli dziecko nie ukończyło 7 roku życia); zgłosić się z dzieckiem na badanie predyspozycji muzycznych.

Więcej informacji na temat procesu rekrutacji do niniejszej szkoły można uzyskać pod adresem: https://muzyczna.pl/rekrutacja/ oraz:

dzwoniąc pod numer telefonu: +48 798 285 888

pisząc na adres e-mail: sekretariat@muzyczna.pl

Visited 26 times, 5 visit(s) today