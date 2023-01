Proces konsultacji społecznych dotyczących rozbudowy toru został pomyślnie zakończony

W ostatnim czasie mieszkańcy Metropolii zostali zaproszeni do udziału w cyklu spotkań, które miały na celu zbadanie możliwości budowy 4-torowej linii między Katowicami a Gliwicami. Celem tego projektu jest zmniejszenie zatorów w ruchu dalekobieżnym. Umożliwi to częstsze kursowanie pociągów na obszarach miejskich i ogólnie lepszą obsługę.

W spotkaniach, które odbyły się w Katowicach, Chorzowie, Świętochłowicach, Zabrzu i Rudzie Śląskiej, brali udział mieszkańcy, urzędnicy państwowi i działacze społeczni. Spotkania były platformą do dyskusji na tematy dotyczące rozbudowy torowiska. Spotkania nie służyły tylko wymianie informacji, ale także badaniu możliwości przyszłej współpracy, która mogłaby przynieść znaczną poprawę jakości życia w miastach dzięki lepszemu transportowi.

– Pojawiły się, zapisane przez projektantów, propozycje przesunięcia przystanków tramwajowych i autobusowych bliżej przystanków kolejowych. Ciekawym przypadkiem była dyskusja o możliwości przesunięcia peronu w Zabrzu w kierunku zachodnim po to, by zbliżyć je i umożliwić przesiadki z budowanego Centrum Przesiadkowego na perony i vice versa. Wydaje się to być realne – mówi Wojciech Dinges.