Przedpokój z ceglanym akcentem – wskazówki aranżacyjne

Dobre pierwsze wrażenie na gościach możesz zrobić już na wejściu do domu. Przedpokój ozdobiony cegłą niewątpliwie pozwoli osiągnąć ten cel. Jak podejść do aranżacji tego pomieszczenia z wykorzystaniem cegiełek, aby osiągnąć spektakularny efekt wizualny? Podpowiadamy.

Wybór materiału

Czy wiesz, że ceglany przedsionek możesz zrealizować przy wykorzystaniu rozmaitych produktów? Pod słowem cegła dekoracyjna kryje się dziś wiele materiałów. Płytki z gipsu, kamienia, panele samoprzylepne 3D czy fototapeta to rozwiązania, z którymi spotkasz się lub już spotkałeś się podczas poszukiwań. Niestety, ale mimo atrakcyjnej ceny nie są one pozbawione wad. W gąszczu ofert szczególną uwagę zwróć na płytki z cegły rozbiórkowej. Te zaskakują pozytywnie nie tylko pod względem estetycznym, ale i użytkowym, dlatego nierzadko określa się je produktem klasy premium.

Wielkość pomieszczenia

Projektując przedpokój z cegłą na ścianie, w pierwszej kolejności określ jego wielkość. Ta ocena będzie mieć przełożenie na ilość cegiełek zastosowanych w pomieszczeniu, jak również ich rozmieszczenie. A wszystko dlatego, że cegła jest materiałem surowym i sprawiającym wrażenie ciężkiej wizualnie. Użycie jej w nadmiarze może przytłoczyć wnętrze. Dlatego w małym korytarzu najlepiej ozdobić nią niewielką powierzchnię – może się okazać, że optymalne będzie wykończenie zaledwie fragmentu wybranej ściany lub charakterystycznego punktu, typu kolumna. Inaczej sprawa wygląda w przypadku dużego przedpokoju – w nim możesz pozwolić sobie na większą swobodę aranżacyjną, tzn. pokryć płytkami ceglanymi większy obszar – nawet nie jedną, a dwie ściany.

Wyposażenie i dekoracje

W przedpokoju ważny jest nie tylko atrakcyjny wygląd, ale i funkcjonalność. Unikaj więc nadmiaru mebli i dekoracji, który mogłyby spowodować, że pomieszczenie stanie się zagracone. W tym miejscu domu czy mieszkania powinniśmy się ograniczyć do tego, co niezbędne. Bez wątpienia jest to: szafa na okrycia wierzchnie lub wieszak, szafka na buty z siedziskiem lub pufa i – rzecz jasna – lustro. Wybierając każdą z tych rzeczy, pamiętaj, że naturalna cegła doskonale prezentuje się w towarzystwie innych surowych materiałów, takich jak drewno czy metal.

W kwestii ozdób pozostań raczej ostrożny, a przede wszystkim zauważ, że możesz wybrać takie meble i przedmioty wyposażenia do przedpokoju, które będą pełnić funkcję zarówno praktyczną, jak i dekoracyjną. Przykładem może być designerska ława, lustro o nietypowym kształcie czy oryginalne oświetlenie.