Wammashop.pl – profesjonalne wyposażenie dla przemysłu spożywczego

Internetowy sklep Wammashop.pl to miejsce, w którym znajdziesz pełne wyposażenie gastronomiczne. Niezależnie od tego, czy prowadzisz własny lokal gastronomiczny, jesteś miłośnikiem gotowania, czy masz sklep spożywczy – dostaniesz tu coś dla siebie! W bogatej ofercie firmy znajdziesz akcesoria do ubojni, masarni, stoiska mięsnego, gastronomii, a także niezbędne artykuły BHP.

Sklep Wammashop.pl – miejsce prowadzone z pasją

Na polskim rynku firma Wamma istnieje od 1989 roku. Wówczas jej działalność opierała się na produkcji urządzeń dla przemysłu spożywczego. Obecnie Wamma ma dwa główne obszary pracy, tj. projekty skierowane w kierunku ubojni i zakładów masarskich oraz sprzedaż – dostarczanie maszyn i wszelakich materiałów eksploatacyjnych do zakładów spożywczych.

Właściciele firmy wychodzą naprzeciw swoim klientom. Zdają sobie sprawę, że każda linia produkcyjna i jej potrzeby są inne, charakterystyczne dla danej branży. W Wammashop.pl oferują szereg produktów służących jako wyposażenie gastronomii, ubojni czy masarni. Wszystkie proponowane towary spełniają określone normy krajowe i międzynarodowe pod względem higienicznym.

Warto wziąć pod uwagę fakt, że przez ostatnie kilkanaście lat oferta firmy się powiększyła. Obecnie w sklepie internetowym można nabyć wyposażenie dla gastronomii takie jak noże, miski, kuchenne pojemniki czy klasyczne detergenty myjące. Każdy z dostępnych akcesoriów spełnia odpowiednie normy higieniczne i może mieć bezpośredni kontakt z żywnością. Poniżej przedstawiono, co dokładnie znajdziesz w sklepie Wamma!

Wyposażenie ubojni

Na wyposażenie ubojni składa się wiele urządzeń do uboju i rozbioru trzody oraz bydła. Wśród nich można znaleźć haki ze stali nierdzewnej w różnych rozmiarach, szpikulce, wiadra czy poganiacze. Każdy z produktów został wykonany z odpowiednich kwasoodpornych materiałów, których wymogi są zdefiniowane przez Unię Europejską. Co więcej, w ofercie znajdziesz również mniejsze akcesoria takie jak spraye do znakowania zwierząt hodowlanych. Dzięki temu pracownicy nie mają kontaktu z ich skórą, co zmniejsza ryzyko przeniesienia chorobotwórczych drobnoustrojów.

Wyposażenie masarni i zakładów przetwórstwa mięsnego

Sklep Wamma oferuje nie tylko urządzenia i akcesoria do przetwórstwa mięsnego. Specjaliści trudnią się również projektowaniem linii produkcyjnych, a także produkcją maszyn. Jako przedsiębiorca w jednym miejscu będziesz mógł zaprojektować i wyposażyć swoją masarnię. Każdą z oferowanych maszyn i artykułów cechuje wysoka jakość wykonania. Spełniają one wszystkie wymagania Unii Europejskiej i mogą mieć bezpośredni kontakt z żywnością. Wammashop.pl dokłada wszelkich starań, aby stosować tylko nowoczesne rozwiązania, stale rozszerzając swoją ofertę i możliwości produkcyjne. W asortymencie dla zakładów przetwórstwa mięsnego znajdziesz brzeszczoty w różnym rozmiarze, aplikatory do szynek, krajalnicę, maszynki do mielenia mięsa, nadziewarki ręczne, skórowaczki czy odbłanniarki. Dostępne są wszelkie produkty, które mają zastosowanie w wędzeniu, parzeniu i kawałkowaniu wędlin.

Wyposażenie sklepu mięsnego

Sklep mięsny to wielkie przedsięwzięcie związane z zakupem mnóstwa niezbędnych akcesoriów. Firma Wamma oferuje większość z nich. W asortymencie znajdziesz ponad 1000 artykułów, a wraz z postępem i rozwojem zakładu na bieżąco dodawane są nowe produkty. Nabędziesz tam większe urządzenia takie jak wędzarnie elektryczne, zmiękczacze, gabloty chłodnicze i ekspozytory w różnym rozmiarze. Natomiast z mniejszych akcesoriów na pewno przydadzą się miski ze stali nierdzewnej, cenówki, wielorazowe klipsy, papier tłuszczoodporny i porcelanowe półmiski. Każdy z oferowanych produktów świetnie sprawdzi się zarówno w typowym, stacjonarnym sklepie mięsnym, jak i na stoisku. Artykuły pochodzą od renomowanych producentów, co zapewnia im długą żywotność i świetnie parametry techniczne.

Wyposażenie dla gastronomii

To jedna z najnowszych kategorii dostępnych w sklepie Wamma. Specjaliści oferują szereg drobnych akcesoriów oraz profesjonalnych urządzeń, które spełnią swoją funkcję w kawiarni lub restauracji. Artykuły pochodzą od cenionych producentów. Oferta jest tak bogata, że wszyscy znajdą tu coś dla siebie. Potrzeby każdego lokalu różnią się między sobą w zależności od rodzaju serwowanych dań. W Wammashop.pl znajdziesz praktyczne miski kuchenne, ozdobne stojaki bufetowe, chochle do zupy czy duże słoje z przykrywką. Sklep oferuje zarówno przedmioty użyteczne, jak i estetycznie wyglądające, celem lepszej prezentacji dań. Wszystkie artykuły pochodzą od renomowanych producentów, tym samym zapewniając im długoletnią żywotność.

Artykuły BHP

W asortymencie dostępne są produkty BHP, które zapewniają bezpieczną pracę i chronią pracowników przed wypadkiem przy pracy. Wśród nich znajdują się buty robocze odporne na zatłuszczenia i uderzenia wyposażone w białą podeszwę, a także wzmocnione fartuchy zabezpieczające odzież przed zniszczeniem. Co więcej, artykuły BHP pozwalają utrzymać wysokie standardy higieniczne w restauracjach, których wymaga polskie prawo. Oferowane produkty pochodzą od takich marek jak Exena, Vellila Group, Thermohauser czy CleanAccess.

Towary od Wamma spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa wymagane przez Unię Europejską. Wszystkie z nich mogą mieć bezpośredni kontakt z żywnością i są wykonane z odpowiednich materiałów. W Wammashop.pl warto kupić pełne wyposażenie gastronomiczne i nie tylko! Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą sklepu.