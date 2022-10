Tłuszcze wielonienasycone – niezbędny składnik diety psów

Tłuszcze odgrywają istotną rolę w życiu czworonogów. Pozwalają na rozpuszczanie spożywanych witamin oraz są źródłem energii. Oprócz tego są odpowiedzialne za podstawowe funkcje budulcowe oraz przeciwzapalne. Organizm czworonoga bez problemu radzi sobie z syntezowaniem tłuszczy nasyconych oraz niektórych nienasyconych, jednakże nie radzi sobie z kwasami wielonienasyconymi, ani Omega-3 i Omega-6. Dlatego istotnym elementem jest ich dostarczenie w codziennej diecie naszego pupila.

Znaczenie tłuszczów w diecie czworonoga

Głównym źródłem wielonienasyconych tłuszczów są ryby. Możemy je dostarczyć za pośrednictwem posiłków zakupionych w sklepach z karmami dla psów. Jednym z lepiej zaopatrzonych jest PsieDobre.pl, gdzie znajdziemy żywność z zawartością ryb. Powinniśmy zwracać uwagę na ryby morskie, które są tłuste, takie jak: śledzie, łososie, makrele, czy sardele. Kwasy tłuszczowe są istotne na każdym etapie życia czworonoga od szczenięcia, aż po wiek senioralny. Ich głównym zadaniem jest wsparcie układu sercowo-naczyniowego oraz pobudzenie do prawidłowego działania układu nerwowego. Mają także pozytywne oddziaływanie na rozwój mózgu. Zbyt niska zawartość tłuszczy wielonienasyconych może powodować problemy behawioralne oraz poznawcze. Kolejnym istotnym elementem jest podawanie tłuszczu sukom spodziewającym się potomstwa, ponieważ mają one istotny wpływ na rozwój płodów. Dzięki diecie z ich wysoką zawartością, dochodzi do prawidłowego rozwoju mózgu u szczeniąt. Młode psy u których zawartość tłuszczu jest na wysokim poziomie, charakteryzują się lepszą podatnością na szkolenia i osiągają podczas nich dobre wyniki.

Prozdrowotne działanie tłuszczy wielonienasyconych

Kolejnym istotnym zastosowaniem tłuszczy wielonienasyconych jest stabilizacja układu pokarmowego. W doskonały sposób wpływają na pozbycie się stanów zapalnych oraz mają funkcję prewencyjną. W badaniach wykazały również pozytywne działanie na mikroflorę jelitową. Jeżeli nasz pupil cierpi na nieswoiste zapalenie jelita, warto przyjrzeć się jego diecie i zmodyfikować ją, zwiększają ilość przyjmowanych tłuszczy. Nieleczone problemy z układem pokarmowym, mogą w przyszłości doprowadzić do powstawania chorób nowotworowych.

Układ sercowo-naczyniowy jest jednym z najważniejszych elementów organizmu. Jeżeli nasz czworonóg cierpi na choroby serca, zawartość tłuszczy w jego organizmie ulega zmniejszeniu, dlatego istotnym elementem jest dostarczanie odpowiedniej dawki tych składników, stosując specjalistyczną żywność ze sklepów z karmami dla psów. Wysoka zawartość tłuszczy wielonienasyconych, ma wpływ na przewodzenie impulsów nerwowych, co powoduje regulację pracy układu sercowo-naczyniowego.

Odpowiednia dawka tłuszczy – klucz do zdrowia

Odpowiednia dieta czworonoga, ma szeroki wpływ na jego funkcjonowanie i ograniczenie ryzyka zapadalności na niektóre choroby. Tłuszcze, zwłaszcza wielonienasycone, potrafią w sposób niezwykły podreperować stan zdrowotny naszego pupila. O ich dostarczaniu powinniśmy pamiętać, zwłaszcza u suk będących w ciąży, czy szczeniąt. Również duże znaczenie mają u psów, które cierpią z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego. Zbyt niski poziom tłuszczy wielonienasyconych, osłabia funkcjonowanie mózgu, przez co pies jest mniej podatny na treningi i gorzej funkcjonuje w życiu codziennym.