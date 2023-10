Skup makulatury Zabrze

Makulatura stała się jednym z najważniejszych surowców wtórnych w procesie recyklingu. W Zabrzu, mieście o bogatej historii przemysłowej, skup makulatury odgrywa kluczową rolę w dbaniu o środowisko i wspieraniu gospodarki obiegu zamkniętego.

Czym jest makulatura i dlaczego jej skup jest ważny?

Makulatura to nic innego jak zbędne papiery, które można poddać procesowi recyklingu. Skup makulatury pozwala na ponowne wykorzystanie papieru, co przyczynia się do ochrony środowiska i zmniejszenia ilości odpadów.

Skup makulatury w Zabrzu

Rodzaje makulatury i ceny skupu

W Zabrzu skupowane są różne rodzaje makulatury, w tym:

Kartony i tektura falista: 0,05 – 0,08 zł/kg

Gazety i makulatura kolorowa: 0,11 – 0,16 zł/kg

Firmy zajmujące się skupem makulatury w Zabrzu

W Zabrzu działa wiele firm skupujących makulaturę. Wśród nich warto wymienić m.in. Orion PPHU Marek Landecki, Wandzel F.H.U. czy Le Gall Polska Sp. z o.o.

Korzyści z oddawania makulatury do skupu

Aspekt ekologiczny

Oddając makulaturę do skupu, przyczyniamy się do ochrony środowiska. Dzięki recyklingowi papieru zmniejsza się ilość wycinanych drzew oraz zużycie energii potrzebnej do produkcji nowego papieru.

Aspekt ekonomiczny

Skup makulatury to nie tylko ekologia, ale także dodatkowy dochód. W Zabrzu można zarobić od kilku do nawet kilkuset złotych miesięcznie, sprzedając zbędne papiery.

Jak prawidłowo segregować makulaturę?

Aby maksymalnie wykorzystać potencjał makulatury, warto pamiętać o jej właściwej segregacji. Do makulatury kolorowej zaliczamy barwne gazety i banery, natomiast kartony, gazety i tektury oddajemy jako oddzielne frakcje.

Skup makulatury w Zabrzu to ważny element dbania o środowisko i wsparcie dla lokalnej gospodarki. Pamiętajmy o odpowiedniej segregacji makulatury i korzystajmy z usług sprawdzonych firm skupujących ten surowiec wtórny.