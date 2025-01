Ślisko na drogach – seria kolizji i apel o ostrożność

Od wczesnych godzin porannych kierowcy w Gliwicach i Zabrzu zmagają się z trudnymi warunkami drogowymi. Śliska nawierzchnia stała się przyczyną licznych kolizji, powodując znaczne utrudnienia w ruchu, szczególnie na zjazdach w pobliżu głównych arterii komunikacyjnych. Policja apeluje o ostrożność i rozwagę za kierownicą.

Seria kolizji na Drogowej Trasie Średnicowej – kulminacja porannych utrudnień

Najpoważniejsze problemy odnotowano na zjeździe prowadzącym na Drogową Trasę Średnicową (DTŚ) w pobliżu autostrady A4. Około godziny 6:00 policjanci zostali poinformowani o pierwszej kolizji dwóch pojazdów. Niestety, nie była to jedyna interwencja w tym miejscu. Kolejni kierowcy, nie dostosowując prędkości do warunków pogodowych, spowodowali łańcuch zdarzeń. W efekcie na oblodzonej nawierzchni doszło do aż pięciu kolizji, w których uszkodzonych zostało dziewięć samochodów.

Choć w tych incydentach nikt nie ucierpiał, konsekwencje dla ruchu drogowego były poważne. Duże korki sparaliżowały poranny szczyt komunikacyjny w Gliwicach i Zabrzu. Policjanci zorganizowali objazdy, które pozwoliły na częściowe rozładowanie zatorów, jednak dopiero około godziny 8:00 sytuacja na drogach wróciła do normy.

Dachowanie na drodze krajowej nr 94 – poważny wypadek w rejonie Toszka

Kolejne niebezpieczne zdarzenie miało miejsce przed godziną 8:00 na 238. kilometrze drogi krajowej nr 94 w okolicach Toszka. Kierowca samochodu osobowego, najprawdopodobniej z powodu utraty przyczepności na śliskiej nawierzchni, stracił panowanie nad pojazdem. Samochód wypadł z drogi, zjechał na pobocze i dachował.

W wyniku tego wypadku jedna z osób podróżujących pojazdem wydostała się o własnych siłach. Druga osoba została jednak zakleszczona w rozbitym samochodzie i wymagała interwencji służb ratunkowych. Policjanci obecnie badają dokładne przyczyny zdarzenia, ale śliska nawierzchnia i niedostosowanie prędkości do warunków pogodowych są prawdopodobnymi czynnikami wpływającymi na tę sytuację.

Bezpieczeństwo na śliskiej nawierzchni – kluczowe zasady

W zimowych warunkach pogodowych kluczowym elementem bezpieczeństwa na drodze jest dostosowanie stylu jazdy do aktualnych warunków. Oblodzona nawierzchnia powoduje drastyczny spadek przyczepności kół, co może prowadzić do utraty kontroli nad pojazdem, nawet w przypadku nowoczesnych samochodów wyposażonych w systemy wspomagające i zimowe opony.

Jak unikać poślizgów i kolizji?

Zmniejsz prędkość – jazda z mniejszą prędkością pozwala na lepszą kontrolę nad pojazdem i wydłuża czas reakcji. Zachowaj bezpieczny odstęp – oblodzona nawierzchnia znacząco wydłuża drogę hamowania. Warto utrzymać większy odstęp między pojazdami. Unikaj gwałtownych manewrów – ostre skręty, nagłe hamowanie czy przyspieszanie mogą prowadzić do poślizgu. Obserwuj otoczenie – zwracaj uwagę na inne pojazdy, pieszych i warunki na drodze. Bądź przewidujący – ograniczone zaufanie do innych uczestników ruchu pozwala lepiej przygotować się na ewentualne nieprzewidziane sytuacje.

Zimowe wyzwania dla kierowców – apel policji

Policjanci z Gliwic i Zabrza przypominają, że bezpieczeństwo na drogach zależy od odpowiedzialności wszystkich uczestników ruchu drogowego. Śliska nawierzchnia, ograniczona widoczność i niskie temperatury to typowe zagrożenia zimą, które wymagają większej ostrożności za kierownicą.

Warto także pamiętać o regularnym sprawdzaniu stanu technicznego pojazdu, w tym jakości opon i sprawności układu hamulcowego. Zadbany samochód, odpowiedzialne podejście i przestrzeganie zasad ruchu drogowego to kluczowe elementy bezpiecznej jazdy w trudnych warunkach.

Poranny szczyt komunikacyjny w Gliwicach i Zabrzu przypomniał, jak szybko mogą eskalować skutki nieostrożnej jazdy w trudnych warunkach pogodowych. Dzisiejsze zdarzenia to nie tylko utrudnienia dla kierowców, ale także ważna lekcja, jak istotna jest ostrożność na śliskiej nawierzchni. Policja apeluje do wszystkich uczestników ruchu o rozwagę, przestrzeganie przepisów i odpowiedzialne podejście do jazdy zimą.

Pamiętajmy, że nasze bezpieczeństwo na drodze zależy od naszych decyzji – zwłaszcza w obliczu wyzwań, jakie niesie zima.

Źródło: Policja Śląsk