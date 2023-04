Spontaniczna akcja sprzątania dzielnicy Helenka z zaproszeniem dla mieszkańców i działkowców.

Organizatorzy wydarzenia nie są w stanie przewidzieć warunków atmosferycznych, jednakże z doświadczenia wiadomo, że pogoda może być zmienna. Dlatego zachęcają do ubrania się odpowiednio, zwłaszcza do wyboru obuwia, które będzie odporne na błoto, szkło i inne przeszkody. Zapewnione zostaną worki i rękawice ochronne, a także dobry nastrój i chęci do pracy.

Po zakończeniu akcji sprzątania, uczestnicy zostaną zaproszeni na drobny poczęstunek i grilla, które odbędą się przy świetlicy ROD Zacisze. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w tym wydarzeniu mającym na celu poprawę czystości naszej okolicy.