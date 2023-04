Wzrost absencji chorobowej w 2023 r. – dane ZUS.

Porównując ten okres z analogicznym z 2022 roku, zauważa się wzrost zarówno liczby dni absencji chorobowej o 8,6 procent, jak i liczby zaświadczeń lekarskich o 16,1 procent.

W lutym 2023 roku odnotowano 2,4 miliona zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy, które przyczyniły się do 24 milionów dni absencji chorobowej (z tytułu choroby własnej, opieki nad dzieckiem oraz opieki nad innym członkiem rodziny). W porównaniu ze styczniem 2023 roku, liczba dni absencji chorobowej spadła o 12,9 procent, a liczba zaświadczeń lekarskich o 9,9 procent. W odniesieniu do lutego 2022 roku, liczba dni absencji wzrosła o 7,1 procent, a liczba zaświadczeń lekarskich o 15,5 procent – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

W ciągu pierwszych dwóch miesięcy 2023 roku liczba zaświadczeń lekarskich wystawionych z powodu choroby własnej dla osób ubezpieczonych w ZUS wyniosła 4,1 miliona, co przyczyniło się do 42,5 miliona dni absencji chorobowej.

Przeciętna długość zaświadczenia to 10,31 dnia. Skumulowana przeciętna długość absencji chorobowej wyniosła 16,19 dnia (15,92 dnia dla mężczyzn i 16,41 dnia dla kobiet) od początku roku. W porównaniu z analogicznym okresem z 2022 roku, liczba dni absencji chorobowej z powodu choroby własnej ubezpieczonych w ZUS wzrosła o 6,8 procent, a liczba zaświadczeń lekarskich o 13 procent – podaje Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

W styczniu i lutym 2023 roku ponad 55,6 procent zaświadczeń z powodu choroby własnej wystawiono kobietom. W analogicznym okresie w 2022 roku odsetek ten był nieznacznie wyższy i wynosił 55,7 procent.

Analizując okres styczeń-luty 2023 roku, okazało się, że na okres od 1 do 5 dni, 43,2 procent wszystkich zaświadczeń lekarskich związanych z chorobą własną miało taką długość, w tym 5,3 procent stanowiły zaświadczenia jednodniowe. Zaświadczenia o długości od 6 do 10 dni stanowiły 25,2 procent wszystkich zaświadczeń, a te o długości od 11 do 30 dni stanowiły 27,4 procent.