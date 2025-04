Sprzedaż mebli i artykułów wyposażenia wnętrz w Wielkiej Brytanii: Szanse dla polskich producentów

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 2:55 pm• Ciekawostki

Wielka Brytania to jeden z kluczowych rynków meblarskich w Europie, charakteryzujący się wysokim popytem na meble i artykuły wyposażenia wnętrz. W 2018 roku wartość sprzedaży mebli w UK wyniosła 9,13 mld funtów, co oznacza wzrost o 4,6% w porównaniu z rokiem poprzednim. Rynek ten napędza zarówno popyt na meble luksusowe, jak i wielofunkcyjne, przystępne cenowo produkty, co otwiera drzwi dla polskich producentów, którzy od lat cieszą się uznaniem na świecie dzięki wysokiej jakości, konkurencyjnym cenom i tradycji rzemieślniczej.

Popularne marketplace’y do sprzedaży mebli w Wielkiej Brytanii

Sprzedaż mebli w UK coraz częściej odbywa się za pośrednictwem platform e-commerce, które oferują dostęp do milionów klientów. Najpopularniejszym marketplace w Wielkiej Brytanii w tej branży jest Wayfair UK – Dddykowany marketplace dla mebli i wyposażenia wnętrz, z miesięczną liczbą odwiedzin na poziomie 10,7 mln użytkowników. Wayfair zapewnia sprzedawcom zaawansowane narzędzia do zarządzania ofertami, logistykę i marketing, co pozwala skupić się na doskonaleniu produktów.

Pozostałe marketplace’y w UK wykorzystywane w tej branży to:

Amazon UK – Lider rynku e-commerce, oferujący szeroki wybór produktów, w tym meble. Amazon przyciąga klientów prostą ścieżką zakupową, konkurencyjnymi cenami i zaawansowaną logistyką (np. Fulfillment by Amazon – FBA). Sprzedawcy mogą wybierać między planem indywidualnym a profesjonalnym, który oferuje zaawansowane narzędzia promocyjne. eBay UK – Platforma, która łączy model aukcyjny z tradycyjną sprzedażą. Jest mniej wymagająca niż Amazon pod względem optymalizacji ofert, co ułatwia start mniejszym firmom. Idealna dla sprzedaży zarówno nowych, jak i używanych mebli. Etsy UK – Platforma skierowana na produkty rzemieślnicze, w tym unikalne meble i dekoracje. Z miesięczną liczbą odwiedzin około 55 mln, Etsy jest idealnym miejscem dla polskich firm oferujących designerskie lub ręcznie robione produkty. Argos – Popularny marketplace z szeroką gamą produktów, w tym mebli. Oferuje dostawę tego samego dnia i współpracę z uznanymi markami, co przyciąga zarówno dużych, jak i mniejszych sprzedawców.

Te platformy umożliwiają polskim producentom dotarcie do brytyjskich konsumentów bez konieczności budowania własnej infrastruktury sprzedażowej. Jednak sukces wymaga odpowiedniego przygotowania, w tym wyboru właściwego modelu operacyjnego i logistycznego.

Możliwości dla polskich firm meblarskich

Polska jest trzecim największym eksporterem mebli na świecie, a Wielka Brytania stanowi jeden z kluczowych rynków zbytu, importując z Polski 7,7% swoich mebli. Polskie firmy, takie jak Forte, Bodzio czy Black Red White, od lat z sukcesem działają na rynkach międzynarodowych, w tym w UK, dzięki konkurencyjnym cenom, wysokiej jakości i nowoczesnemu wzornictwu.

Polskie przedsiębiorstwa mogą wykorzystać kilka kluczowych atutów:

Konkurencyjność cenowa : Niższe koszty produkcji w Polsce w porównaniu z Europą Zachodnią pozwalają oferować atrakcyjne ceny, szczególnie w segmencie mebli wielofunkcyjnych i do samodzielnego montażu.

Wysoka jakość i tradycja : Polskie meble, zwłaszcza tapicerowane i drewniane, cieszą się uznaniem za solidność i estetykę.

Elastyczność oferty : Możliwość dostosowania produktów do brytyjskich trendów, takich jak popyt na luksusowe meble drewniane czy minimalistyczne wzornictwo.

Rynki niszowe: Wayfair i Etsy dają szansę na sprzedaż unikalnych, rzemieślniczych produktów, które odpowiadają rosnącemu zainteresowaniu personalizowanymi wnętrzami.

Aby skutecznie działać na brytyjskim rynku, polskie firmy powinny skupić się na analizie potrzeb konsumentów, dostosowaniu oferty do lokalnych gustów oraz budowaniu rozpoznawalności marki poprzez profesjonalne karty produktowe i działania marketingowe na platformach.

Znaczenie modelu operacyjnego i logistycznego

Kluczowym elementem sukcesu na rynku brytyjskim jest wybór odpowiedniego modelu operacyjnego i logistycznego, który determinuje obowiązki podatkowe i celne. Po Brexicie procedury handlowe między UE a UK uległy zmianie, wprowadzając nowe wymagania w zakresie VAT i odpraw celnych. Przed rozpoczęciem działań warto skonsultować plany ze specjalistami SOVA Accounting w zakresie VAT GB oraz procedur importowych w UK i omówić potencjalnie wymagania i obowiązki jakie wynikają ze wstępnych planów.

Modele operacyjne

Polskie firmy mogą działać na rynku brytyjskim w kilku modelach:

Sprzedaż bezpośrednia z Polski : Towary są wysyłane z Polski do UK, a sprzedawca odpowiada za rozliczenie VAT dla transakcji poniżej 135 funtów. Powyżej tej kwoty VAT rozlicza nabywca, chyba że sprzedawca zdecyduje się to zrobić za niego.

Wykorzystanie magazynów w UK (np. FBA): Wymaga rejestracji do VAT w Wielkiej Brytanii przed pierwszą sprzedażą, co zwiększa obowiązki administracyjne, ale usprawnia logistykę.

Procedury celne i VAT

Każdy towar eksportowany do UK musi przejść odprawę celną, a potwierdzenie wywozu (komunikat IE-599) jest kluczowe dla zastosowania zerowej stawki VAT. Stawki celne na meble są stosunkowo niskie (np. 0% na tapicerowane krzesła drewniane, 2,7% na części mebli drewnianych), co ułatwia import. Jednak błędy w rozliczeniach VAT lub niezgodności w dokumentacji mogą prowadzić do kar ze strony HMRC (brytyjski urząd skarbowy).

Logistyka

Efektywna logistyka jest kluczowa dla konkurencyjności. Wykorzystanie usług fulfillment, oferowanych przez Wayfair czy Amazon pozwala na szybką dostawę, często tego samego dnia, co jest standardem na brytyjskim rynku. Alternatywnie, współpraca z lokalnymi firmami logistycznymi może obniżyć koszty i zwiększyć elastyczność.

Bezpieczeństwo modelu i unikanie kar HMRC

Niewłaściwe rozliczenia VAT lub błędy w procedurach celnych mogą skutkować surowymi karami od HMRC, w tym zawieszeniem sprzedaży na platformach marketplace. Aby zapewnić bezpieczeństwo modelu biznesowego, polskie firmy powinny:

Zarejestrować się do VAT w UK , jeśli korzystają z lokalnych magazynów lub sprzedają towary poniżej 135 funtów.

Dokładnie dokumentować eksport , zapewniając spójność danych w fakturach i komunikatach IE-599.

Skorzystać z usług specjalistów ds. VAT Compliance , takich jak SOVA Accounting, które automatyzują rozliczenia podatkowe i minimalizują ryzyko błędów.

Monitorować zgodność z regulacjami platform, które często pobierają VAT i przekazują go do HMRC, ale wymagają od sprzedawców przestrzegania zasad.

Podsumowanie

Rynek meblarski w Wielkiej Brytanii oferuje ogromne możliwości dla polskich producentów, dzięki wysokiemu popytowi i popularności platform takich jak Amazon, eBay, Wayfair, Etsy czy Argos. Kluczem do sukcesu jest nie tylko atrakcyjna oferta, ale także precyzyjne ustalenie modelu operacyjnego i logistycznego, który determinuje obowiązki podatkowe i celne. Właściwe zarządzanie tymi aspektami pozwala uniknąć kar od HMRC i budować stabilny, bezpieczny biznes. Polskie firmy, wykorzystując swoje atuty – jakość, konkurencyjne ceny i elastyczność – mogą skutecznie konkurować na brytyjskim rynku, zdobywając zarówno klientów indywidualnych, jak i biznesowych.

