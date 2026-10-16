Gwintowniki do gwintów calowych UNC w ofercie RNSmetal

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 1:38 pm• Ciekawostki

RNSmetal, sklep z narzędziami skrawającymi i pomiarowymi dla przemysłu, ma w ofercie gwintowniki maszynowe do gwintów calowych UNC czeskiej marki NAREX. Cała kategoria gwintowników liczy ponad 1 280 pozycji od 4 producentów: Bucovice Tools, Narex Ždánice, Kmitex i R. Stock.

Gwintownik ręczny czy maszynowy?

Gwintownik to narzędzie wieloostrzowe do nacinania gwintu wewnętrznego w uprzednio wywierconym otworze. Gwintowniki ręczne pracują w kompletach – zdzierak, pośrednik i wykańczak – prowadzonych pokrętłem i nacinają gwint w 2 lub 3 przejściach. Gwintowniki maszynowe wykonują pełny gwint w jednym przejściu, w oprawce na wiertarce, tokarce lub centrum CNC. Oba rodzaje gwintowników znajdą Państwo w ofercie RNSmetal pod adresem: https://sklep.rnsmetal.pl/produkty/gwintowniki,2,58970

O zastosowaniu gwintownika maszynowego decyduje nakrój. Nakrój B z rowkami prostymi i ostrzem skrętnym wypycha wióry przed narzędzie, dlatego służy do otworów przelotowych. Nakrój C z rowkami skrętnymi wyprowadza wióry w górę otworu i jest przeznaczony do otworów nieprzelotowych.

Gwintowniki UNC w ofercie

Gwintowniki NAREX do gwintu UNC wg ANSI B1.1 są wykonane ze stali szybkotnącej kobaltowej HSSE w tolerancji 2B, w 2 wykonaniach:

~DIN 371 B – rowki proste, ostrze skrętne, do otworów przelotowych

~DIN 371 C / 376 C – rowki skrętne R40, do otworów nieprzelotowych

Oferta obejmuje rozmiary od No. 5-40 do 1″-8 UNC. Gwint UNC występuje w maszynach i urządzeniach produkcji amerykańskiej, dlatego gwintowniki te są wykorzystywane głównie przy ich serwisie i utrzymaniu ruchu.

Materiały, normy i powłoki

Gwintowniki w ofercie RNSmetal są wykonane ze stali HSS, stali kobaltowej HSS-E oraz stali proszkowej HSS-E-PM. Dodatek 5% kobaltu podnosi twardość stali z ok. 64 do 66 HRC i umożliwia obróbkę stali nierdzewnej. Część narzędzi ma powłoki TiN lub TiCN, które zmniejszają tarcie i wydłużają żywotność ostrza.

Gwintowniki metryczne są wykonane według norm DIN 352 (ręczne), DIN 371 i DIN 376 (maszynowe) w tolerancji ISO2 (6H). Producenci podają dla każdego narzędzia normę, materiał, pokrycie i grupę obrabianych materiałów, na podstawie których kupujący sam dobiera gwintownik do swojego zadania.

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